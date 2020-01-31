McDonalds’ın yeni sahibi gizemli Birleşik Holding Limited kim?

Anadolu Grubu Holding McDonald’s’ın Türkiye'deki lisans sahibi konumundaki bağlı ortaklığı Anadolu Restoran İşletmeleri’nin 280.7 milyon liraya Birleşik Holding Limited şirketine satışı için sözleşme imzaladı.

Anadolu Grubu Holding, Anadolu Restoran ile ilgili olarak stratejik alternatifleri araştırmak üzere bir yatırım bankası veya aracı kurumun yetkilendirilmesine karar verildiğini geçen yıl Mayıs ayında duyurmuştu.

2020’NİN İLK ÇEYREĞİNDE SONUÇLANACAK

Anadolu Grubu Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, “Anadolu Restoran sermayesinin %100’ünü temsil eden hisselerini ‘Birlesik Holding Limited’ şirketine satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devri, resmi makam ve kurumlardan izinlerin alınması sonrasında tamamlanacak olup, 2020 yılı ilk çeyreği içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir” denildi.

Hisse devir sözleşmesi kapsamında Anadolu Restoran’ın hisse değerinin 280.7 milyon lira olarak belirlendiği ifade edilen açıklamaya göre, satış sonucu 222.4 milyon lira kâr oluşurken, satış kârının %75'i vergi istisnasından faydalanmak maksadıyla özkaynak hesaplarında tutulacak.

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1986 YILINDA TAKSİM’DE AÇILDI

Türkiye’deki ilk McDonald’s restoranı Ali Vardar tarafından Taksim’de 1986 yılında açıldı. 1998’e gelindiğinde fast food devi Türkiye’de 100 şubeye ulaştı. 2005 yılına gelindiğinde Anadolu Grubu 10+10 yıllığında Türkiye’deki McDonald’sların lisans haklarına sahip oldu.

BİRLEŞİK HOLDİNG LİMİTED KİM?

İrlanda’daki şirketlerin kayıtlarını gösteren solocheck.ie’da yer alan bilgilere göre Birleşik Holding Limited, 14 Ocak 2020 tarihinde kurulmuş. Birleşik Holding Limited şirketi 14 Ocak 2020’de kuruldu. Firma 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin adresinde bulunuyor.