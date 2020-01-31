McDonald’s’ların yeni yetkilisi Butler’ın yönetici olduğu 224 şirket var

Anadolu Grubu'na ait Anadolu Restoran İşletmeleri'ne bağlı McDonald's’ın hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmeyen ‘Birlesik Holding Limited' isimli bir şirkete satılması gündem oldu. Sozcu.com.tr'nin İrlanda Şirket Kayıt Ofisi (CRO) kayıtlarından ulaştığı bilgilere göre Birlesik Holding Limited 13 Ocak 2020 tarihinde kuruldu.

Şirketin adresi olarak 3rd Floor, Kilmore House Park Lane, Spencer Dock Dublin 1 gösteriliyor. Şirkette tek yetkili gözüken isim Kevin Butler. Kasım 1977 doğumlu olan Butler'ın hali hazırda 224 şirkette yöneticiliğinin bulunması dikkat çekiyor!

ANADOLU GRUBU: UZUN YILLARDIR BAŞARILI BİR ŞEKİLDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Anadolu Grubu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı ikinci bir açıklamada Birleşik Holding Limited hakkında sınırlı bilgiler verdi. Şirket alıcı tarafın ‘uzun yıllardır başarılı bir şekilde faaliyet gösteren mevcut bir franchise işletmecisi tarafından' İrlanda'da yeni kurulduğu belirtildi.

Anadolu Grubu'ndan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 30.01.2020 tarihli özel durum açıklamamızda konu edildiği üzere bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. (McDonald's Türkiye) sermayesinin %100'ünü temsil eden hisselerin devrine ilişkin açıklamaya ek olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Hisse devir sözleşmesinde Alıcı taraf olarak belirtilen Birlesik Holding Limited, McDonald's Corporation'ın uzun yıllardır başarılı bir şekilde faaliyet gösteren mevcut bir franchise işletmecisi tarafından İrlanda'da (Türkiye'de McDonald's franchise işletmecisi olmak maksadıyla) yeni kurulan bir şirkettir. Bu satış işlemi ve Alıcı, McDonald's Corporation tarafından onaylanmıştır.

YILLIK CİROSU 990 MİLYON TL

Türkiye'de ilk restoranını 1986 yılında açan McDonald's, 2005 yılından bu yana Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteriyor. McDonald's, 42 ilde 255 restoranı ve 6 bin civarında çalışanı ile yılda 100 milyondan daha fazla müşteriye hizmet veriyor.

2018’de yıllık 990 milyon TL’lik ciro elde eden McDonald's Türkiye, tüm dünyadaki McDonald's'lar arasında müşteri sayısı artışında 119 ülke arasında birinci olarak “Circle of Excellence” ödülünün de sahibi olmuştu.