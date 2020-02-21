Mega bir varlık yönetim şirketi için adım atılıyor

Türkiye, 2018 kur krizinin özellikle inşaat ve enerji sektöründe yarattığı sıkıntıların ve bu alandaki sorunlu kredilerin çözümüne yönelik, bu iki sektördeki takipteki kredilerin aktarılmasının planlandığı fon kurma çalışmaları yürütmüş ancak bu çalışmalar bir sonuca ulaşamamıştı.

Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre, Türkiye Bankalar Birliği Ernst&Young’ı bu ayın başlarında yetkilendirdi. Mart veya Nisan aylarında varlık yönetim şirketinin uygulanabilirliği hakkında bir ön rapor hazırlanması hedefleniyor. TBB Ernst&Young’ın bu konuda yetkilendirildiğini doğruladı.

‘MEGA VARLIK YÖNETİMİ’

Konuya yakın bir kaynak bazı bankacıların bu fikri “mega varlık yönetim şirketi” olarak nitelendirdiklerini çünkü bu şirketin inşaat ve enerji sektörlerindeki takipteki krediler de dahil olmak üzere çok sayıdaki Türk şirketinin takipteki kredilerini (NPL) bünyesinde barındıracağını söyledi. Ernst&Young konuyla ilgili yorum yapmadı.

Reuters’ta Eylül 2019’da yer alan bir haberde, Türkiye’nin başlıca bankalarının bilançolarındaki tahsilat imkanı yüksek ancak takibe attıkları kredileri aktarabilecekleri bir varlık yönetim şirketi kurmak için görüşmeler yürütüldüğü ve kamu bankaları ile özel bankaların geçen haftalarda bir varlık yönetim şirketi kurmayı görüştükleri belirtilmişti. Ekonomi kur krizinin ardından kısa süreli ancak sert resesyondan toparlanmış olsa da, sorunlu kredilerin çözümü konusunda çok mesafe katedilemedi.

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‘KOBİ KREDİLERİNE ODAKLANILIYOR’

Konuya yakın bir kaynak “Varlık yönetim şirketi çalışmaları için EY’dan danışmanlık alınıyor. Nasıl bir yapıda olacağı konusu görüşülüyor. Kurulması planlanan şirketin takipteki kurumsal kredilere ve KOBİ kredilerine odaklanması hedefleniyor” dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Eylül 2019’da ağırlıklı olarak inşaat ve enerji sektöründen kaynaklanan 46 milyar lira büyüklüğündeki kredinin geri dönmeyen kredi (NPL) olarak sınıflandırmaları ve beklenen kredi zarar karşılıklarını ayırmaları için bankalara yıl sonuna kadar vakit vermişti.

TAKİPTEKİ KREDİ ORANI YÜZDE 5.4

Her ne kadar BDDK bu kredilerin NPL’e atılması ile 2019 sonunda NPL oranının %6.3’e yükseleceğini söylemiş olsa da, bankacılık kaynakları 46 milyar TL’nin 10-15 milyarlık bölümünün zaten bu açıklamadan önce NPL’e atıldığını belirterek, geriye kalan kısmının ise tamamının NPL’e atılmasının söz konusu olmayabileceğini söylemişti. Takipteki kredi oranı 2019 sonunda %5.4 olarak gerçekleşmişti.

Adının açıklanmasını istemeyen iki kaynağın verdiği bilgiye göre; varlık yönetim şirketi, sorunlu enerji kredilerini bünyesine alacak fon da dahil olmak üzere, bu kredilerin çözümüne yönelik ilerleme kaydetmekte zorlanan diğer fikirlerin yerini alabilir.

Reuters’da Temmuz ayında yayımlanan haberde, bankaların sözkonusu fon modeli üzerinde henüz anlaşamaması nedeniyle bankaların ve şirketlerin bu iki sektörde 20 milyar dolara yakın sorunlu kredinin yeniden yapılandırılmasında ilerleme kaydetmekte zorlandığı belirtilmişti. (REUTERS)