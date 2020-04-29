Mehmet Kendirlioğlu: Çifti kazanmıyoruz, vatandaş pahalı diye feryat ediyor!

Corona virüsü salgınının başladığı günden itibaren gıda ürünlerine yoğun bir ilgi gösterildiğini, tarım üreticisinin değerinin anlaşıldığını söyleyen Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, bu döneminde yaş sebze ve meyvede tüketiciye ulaşmada sorun yaşandığını söyledi.

Üreticinin ilk sokağa çıkma yasağı uygulamasında hazırlıksız yakalandığını, çiftçinin elindeki ürünün büyük bölümü heba olduğunu belirten Kendirlioğlu, sonraki yasaklar erken duyurulduğu için tedbirli davrandıklarını buna karşın ürünlerin toplanması, sevkiyatı, işlenmesi konularında sıkıntılar yaşandığını söyledi.

FİYATLAR YÜKSEK, HEM ÜRETİCİ, HEM TÜKETİCİ ŞİKAYETÇİ

Pazar ve marketlerde corona virüsü salgınıyla birlikte fiyatların çok yükseldiğini, sorunun üretici ile tüketici arasındaki zincirden kaynaklandığını söyleyen Kendirlioğlu, şöyle konuştu:

* Ürettiğimiz ürünlerin girdileri geçtiğimiz yıldan daha yüksek, fiyatları ise geçtiğimiz yıldan daha düşük. Ama basın yayın organlarında, pazarlarda görüyoruz fiyatlar çok yüksek. Biz üretici olarak kazanamıyoruz diye feryat ediyoruz, tüketici de pahalı yiyoruz diye feryat ediyor.

* Üretici ile tüketici arasında ki zincirde bir sorun var. Bunun tek çözümü kooperatifleşmek. Kooperatifler ürettiklerini doğrudan tüketiciye ulaştırırsa, hem üretici hem de tüketici kazanır. Salgın günlerini atlattıktan sonra buna yoğunlaşmalı.



ÜRETİM İLE İLGİLİ SORUN YOK

Corona virüsü paniğinde insanların cep telefonlarına, elbiselere, elektronik aletlere hücum etmediğini belirten Mehmet Kendirnlioğlu, “İnsanlar gıdaya hücum etti. Marketlerin raflarını boşalttı. Bu salgın döneminde, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada tarımın değeri anlaşıldı. Yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu görüldü. Salgını onrası da hayat devam edecek, biz yine üreteceğiz”dedi.

ÜRETİCİNİN DESTEĞE İHTİYACI VAR

Kendirlioğlu,dünyanın bir çok ülkesinde tarım teşviklerinin 5 yıllık planlandığını söyleyerek; “İnsanların panikle boşalttığı market raflarındaki ürünler geçtiğimiz yılın ürünleriydi. Önümüzdeki yıl rafların dolması için daha çok üretmeliyiz. Bunun için de desteğe ihtiyacımız var. Bu talep sadece ülkemize özgü bir istek değil. ABD gibi birçok Avrupa ülkesi de tarımın desteklenmesiyle ilgili beş yıllık planlar yapıyor. Biz de ise 2020 yılında çiftçimizin hangi üründe teşvik alacağı belli değil” eleştirisinde bulundu.