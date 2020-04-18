Melinda Gates: Bodrumda yemek stokladık

BBC Radyo'ya röportaj veren Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu aynı zamanda dünyanın en zengin ikinci ismi Bill Gates'in eşi Melinda Gates bir salgın hastalık riskine karşı yıllardır bodrum katlarında yemek stokladıklarını söyledi.

Bill ve Melinda Gates Vakfı virüs ortaya çıktığından bu yana aşı çalışmaları ve tıbbi teçhizat için 250 milyon dolarlık yardımda bulunmuştu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Gates’e çalışmaları için ayrıca teşekkür etmişti.

Melinda Gates, “Birkaç yıl önce eğer temiz su kalmazsa ne yapacağız diye Bill ile konuştuk. Yeterli yemek kalmazsa ne yapardık? Nereye giderdik? Aile olarak ne yapacaktık? Hazırlandık ve bodrum katımıza biraz yiyecek koyduk” dedi.

Gates konuşmasına şöyle devam etti: Şu an evde en çok konuştuğumuz şey ne kadar şanslı olduğumuz. Ayrıcalıklarımızın farkındayız. Akşam dua ederken sofraya yemek koymak için mücadele etmemekten dolayı şükrediyoruz.

2017 YILINDA BİR SALGIN HASTALIKTAN SÖZ ETTİ

Yakın zamanda Microsoft'tan tamamen emekli olan 105 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı Bill Gates salgın hastalıklar konusunda yıllardır dünyayı uyarıyordu. 2015 yılında yaptığı bir konuşmada dünyanın yeni bir salgın hastalıkla başa çıkamayacağını söylemişti. 2017 yılında yazdığı bir makalede ise yeni salgının ‘çok bulaşıcı ve öldürücü bir grip' olabileceğini vurgulamıştı.