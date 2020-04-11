Melinda Gates: Yeni bir aşı 18 ayda geniş kesimlere dağıtılabilir

Salgın hastalıklar ve aşı araştırmaları konusunda uzun yıllardır çalışmalar yapan Gates Vakfı’nın kurucusu Melinda Gates geliştirilen bir aşının geliştirildikten sonra tüm dünya tarafından kullanılabilme süresinin en az 18 olacağını ve aşının ilk önce sağlık çalışanlarının kullanımına sunulması gerektiğini söyledi.

Business Insider’a konuşan ve aynı zamanda Microsoft’un kurcusu Bill Gates’in de eşi olan Melinda Gates dünyanın corona virüsünden sonra kalıcı olarak değişeceğini söyledi.

‘İSPANYOL GRİBİ GİBİ DEĞİL’

Melinda Gates, “Bu salgın İspanyol Gribi gibi yüz yılda bir gelen türde bir şey değil, dünya artık küresel bir topluluk olduğu için yaşamımız boyunca başka pandemiler de göreceğiz. Her şey eski haline dönse bile düşünce kalıcı bir değişim olacak. Umarım değişime ayak uydurabilir ve küresel bir topluluk olduğumuzu fark ederiz” diye konuştu.

Bill ve Melinda Gates Vakfı salgın hastalıklar ve kamu sağlığı alanındaki çalışmalar için bugüne kadar 45 milyar dolar harcadı.

Gates sözlerini şöyle sürdürdü:

Aşının önce sağlık çalışanlarına sonrasında yüksek risk grubundaki hastalara uygulanması gerekiyor. Maliyeti de karşılanabilir olmalı.

Bu sonbaharda ikinci salgın dalgasına hazırlıklı olabilmek için bir gönüllü veri paylaşım sistemine ihtiyaç var.

Böylece hastaların nerede ve hangi sayıda olduğunu öngörebilir ve aşı dağıtımını buna göre yapabiliriz.