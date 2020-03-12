Memleketten kolonya manzaraları

Corona virüs salgınının Türkiye'de ilk kez görülmesinin ardından dün vatandaş eczanelere ve marketlere giderek ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Yetkililerin sadece bir kişide vaka tespit edildiği ve onun da tedavide olduğunu açıklamasına rağmen vatandaşlar panikle kolonyacıların önünde kuyruklar oluşturdu. Marketlerde mercimek, un ve makarna gibi kolay stoklanabilecek ürünlere talep arttı.

İstanbul’da da çok sayıda kişi kolonya almak için kolonya satan iş yerlerine gitti. Kolonya almak için toptancılara gidenler ise kolonya bulmakta zorlandı.

Bayrampaşa’daki toptancı çarşısında birkaç dükkan dışında kolonyaların tükendiği ifade edilirken, toptancılar bayilere sipariş verdi ancak kolonyaların ne zaman geleceği bilinmiyor. Satış fiyatlarında ise bir gün içinde büyük bir artış görüldüğü belirtiliyor. Toptancılık yapan ve ellerinde kolonya kalmadığını ifade eden Ömer Kaya, “Aşırı derecede bir talep oluştu. Bir yılda satamadığımız ürünü bir saatte tükettik.” dedi.

‘8-10 LİRALIK 15 LİRA OLMUŞ’

Arnavutköy’de marketi bulunan ve kolonya almak için Bayrampaşa’daki toptancılar çarşısına gelen Hacı İlanlı, “Bir, iki parça zor bulduk. 8-10 liralık bir kolonya 15 lira. Fiyatlar tavan yapmış. Piyasada bulamıyorsun. Bildiğiniz karaborsa olmuş. 4-5 adet buldum. Piyasada yok gibi bir şey” dedi.

KOLİDE 48 ADET VAR

Toptancılık yapan Kenan Ersoy ise, “Kolonya satışı şu an da karaborsa. Piyasada kolonya bulunmuyor. Olan da fiyatları yükseltmiş. Bizdekiler bitti. Dün 85-90 lira olan kolisi bugün 150 lira. Kolide 48 adet var” diye konuştu.



BOŞ KOLONYA ŞİŞESİ

Malatya'da Parfümeri esnafı Hasan Karababa ise, “Bakanlığın açıklamasının ardından sektör olarak bir canlanma oldu. Vatandaşlar özellikle boş kolonya şişesi talep ediyor. Bu talepteki sebep şişelerin içerisi doldurularak, dezenfekte amaçlı kullanmak” diyor.

BİR HAFTA YETECEK STOKUMUZ VAR

Ankara’da dün tarihi bir kolonya mağazasının önünde kuyruklar oluştu. Mağaza sorumlusu Murat Oraklı, bir hafta yetecek stoklarının olduğunu belirterek, yoğunluğun böyle devam etmesi durumunda kolonya açığı oluşabileceğini söyledi.

Kocaeli'de corona virüsten korunmak isteyen vatandaşlar, kolonya mağazasının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan mağaza yetkilileri 7 saatte mağazadan 500'den fazla insanın alışveriş yaptığını söyledi. (İHA-DHA)