Memur 14 çeyrek altın kaybetti

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu tarafından yapılan araştırma, son 10 yılda memur maaşlarının dolar, Euro ve altın karşısında adeta eriyip yok olduğunu ortaya çıkardı.

Konfederasyona bağlı Büro-İş Sendikası tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de bir adliye memuru 2010 ila 2020 yıllarını kapsayan son 10 yılda 500 dolar, 639 Euro veya yaklaşık 14 adet çeyrek altın kaybetti. Araştırmaya göre adliyelerde çalışan en düşük dereceli bir memur 2010 yılında bin 804 lira maaş alıyordu.

2020 yılına gelindiğinde maaşı yüzde 115 oranında (2.15 kat) artarak 3 bin 896 liraya çıktı. Ancak her yıl yaklaşık enflasyon oranında artırılan maaşlar altın, dolar ve Euro kurundaki artışın yanına dahi yaklaşamadı.

DOLAR 3.82 KAT ARTTI

Maaş artışı bu düzeyde kalırken dolar, Euro ve altın fiyatları aynı dönemde adeta uçuşa geçti. 2010'da ortalama dolar kuru 1 lira 57 kuruş, ortalama Euro kuru da 1 lira 98 kuruşken 2020 Mart'ında ortalama dolar kuru 6 liraya, Euro kuru 6.62 liraya yükseldi.

10 yılda maaşlardaki 2.15 katlık artışa karşılık dolar kurundaki artış 3.82 kat, Euro kurunda 3.34 kata ulaştı. Çeyrek altın ise 2010'dan bugüne 6.23 kat birden artarak 84.7 liradan 6 Mart itibarıyla 528 liraya yükseldi. 2010'da en düşük bir adliye memuru maaşıyla bin 149 dolar ya da 911 Euro alabiliyordu.

Maaş o tarihte 21.29 adet çeyrek altın almaya yetiyordu. Ancak 2020'de alınabilecek dolar 649'a, Euro tutarı 588'e ve çeyrek altın da 7.37 adede düştü.

“Alım gücümüz geriledi”

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, adliye personelinin yaşadığı gelir kaybının benzerini tüm memurların yaşadığını, yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren memurların alım gücünün her geçen gün daha da düştüğünü söyledi.