Memur-Sen kamuda idari izin talep etti

Memur-Sen, ölümle sonuçlanan corona virüsü vakalarının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'na yazı yazarak, “Kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyetlerin devamını sağlayacak şekilde asgari düzeyde personel bulundurulmasını, diğer personelin ise ‘idari izinli' sayılmasını” talep etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuya ilişkin Memur-Sen'in talebini kendi sosyal medya hesabından da paylaştı. Yalçın'ın paylaşımı binlerce etkileşim aldı. Memur-Sen yazıda şu ifadelere yer verdi: “Yaşanan son gelişmelerde vaka sayılarının artması ve ölümlerin meydana gelmesinden dolayı kamu kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması, diğer personelin idari izinli sayılması ve bu konuda ivedilikle kurum yöneticilerinin yetkilendirilmesi hususunda gereğinin yapılmasını önemle arz ederiz.”

Devlet Personel Başkanlığı’nın istatistiklerine göre sözleşmeliler de dahil edildiğinde Türkiye’de üç milyonu aşkın memur bulunuyor.