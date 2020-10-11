Memura yüzde 3+3 Diyanet’e yüzde 12.66

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 yılı bütçe ödeneği yüzde 12.66 oranında artırılarak 11.5 milyar liradan 12 milyar 978 milyon lirayı çıkacak. Büyük kısmı başta imamlar olmak üzere personel harcamalarına gidecek olan Diyanet'in ödeneği iki haneli artarken, memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşme ile belirlenen miktar uyarınca ve enflasyon farkı hariç yüzde 3+3 ile yine tek hanede kalacak.

MAAŞ BÜTÇESİ GİBİ

Diyanet 2021 yılında yapacağı bu harcamanın 10 milyar 626 milyon lirasını, sayıları 105 bine ulaşan personeline maaş ve ücret olarak dağıtacak. 2019 itibarıyla Diyanet'in 105 bin personelinden 56 bin 831'ini imam-hatipler, 12 bin 382'sini de müezzinler oluşturuyor. Diyanet'te ayrıca 18 bin 879 Kur'an kursu öğreticisi, 12 bin 382 de müezzin-kayyım görev yapıyor. Diyanet personel maaşları dışında ayrıca 285 milyon lira ile mal ve hizmet satın alacak. 119 milyon lirayı da çeşitli illerdeki yatırımlarda, 83 milyon lirayı ise cari transfer harcamalarında kullanacak.

3 YILDA 41 MİLYAR

Orta Vadeli Mali Plan'a (OVP) göre Diyanet'in bütçesi 2022'de 14 milyar, 2023'te de 15 milyar lira düzeyine çıkacak. 2021 de dahil edildiğinde önümüzdeki 3 yılda Diyanet'in harcayacağı para 41.7 milyarı bulacak. Diyanet 2016 yılından bu yana geçen 5 yılda 43 milyar lira harcama yaptı.

BÜTÇE AÇIĞI ARTACAK

OVP'ye göre merkezi yönetim bütçe harcamaları önümüzdeki yıl yüzde 23 artarak 1 trilyon 346 milyar liraya, gelirleri ise yüzde 15 artarak 1.1 trilyon liraya çıkacak. Harcamalardaki büyük artışa rağmen gelirlerdeki artışın daha düşük kalması nedeniyle bütçe açığı yüzde 76 büyüyerek 245 milyar liraya yükselecek.