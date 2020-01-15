Memurların öğle yemeği ücreti belli oldu

Resmi Gazete’de yer alan yönetmeliğe göre yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak.

Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınacak.

Memurların öğle yemekleri için derecelerine göre alınacak asgari tutar şu şekilde:



Yemek hizmetlerini daha farklılaştırmak isteyen kurumlar memurlardan daha yüksek bir ücret tahsil edebilecek.