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Merkel yine dünyanın en güçlü kadını oldu

ABD'li iş dünyası dergisi Forbes, 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesini paylaştı. Listenin ilk sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel yer aldı. Forbes'ın 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesine Türkiye'den Güler Sabancı girdi.

Güncellenme: 10:29, 10/12/2020
Haberler Ekonomi
Merkel yine dünyanın en güçlü kadını oldu

Forbes, ‘Dünya’nın En Güçlü 100 kadını’ listesini açıkladı. Listenin zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel yer aldı. Listede ilk 10 bu yıl şöyle şekillendi.

ABD Almanya Dünya Türkiye
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