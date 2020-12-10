Merkel yine dünyanın en güçlü kadını oldu

Forbes, &#8216;Dünya&#8217;nın En Güçlü 100 kadını&#8217; listesini açıkladı. Listenin zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel yer aldı. Listede ilk 10 bu yıl şöyle şekillendi.. . aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Ekonomi","pageIdentifier":6161347}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/merkel-yine-dunyanin-en-guclu-kadini-oldu-6161347');aip2('newsArticle', {"identifier":6161347,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/merkel-yine-dunyanin-en-guclu-kadini-oldu-6161347/","headline":"Merkel yine du00fcnyanu0131n en gu00fcu00e7lu00fc kadu0131nu0131 oldu","articleBody":"","articleSection":"Ekonomi","keywords":"["ABD","Almanya","D\\u00fcnya","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/10/iecrop/merkel-reuters_16_9_1607585268.jpg","author":"Can Mumay","datePublished":"2020-12-10 10:29:22","dateModified":"2020-12-10 10:29:22","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":452}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/merkel-yine-dunyanin-en-guclu-kadini-oldu-6161347/');