Merkel’den coronaya karşı 130 milyar euro daha!

Yeni paketle birlikte Almanya’da corona virüsü salgınının başlangıcından bu yana halka verilen toplam yardım miktarı 1 trilyon 1000 milyon euroya yaklaştı.
Koalisyon ortakları Angela Merkel'in partisi CDU ile Sosyal Demokrat Parti'nin anlaşmasıyla ülkede şu yardımlar ve destekler hayata geçirilecek:
* Katma Değer Vergisi, yıl sonuna kadar yüzde 19'dan yüzde 16'ya düşürülecek. En düşük vergi dilimi ise yüzde 7'den yüzde 5'e inecek. Bu karar piyasaya 20 milyar euroluk rahatlama getirecek.
* Çalışanların sosyal gider kesintileri 2021'de en fazla yüzde 40 olacak. Maaşlar böylece biraz olsun iyileşecek.
* Elektrik fiyatı, 6.5 Cent KW/Saat'ten hesap edilecek. 2022'de ise bu rakam 6,0 Cent'e indirilecek. Bunun da topluma getireceği destek 11 milyar euro olacak.
* Çocuklu ailelere çocuk başı 300'er euro ödenecek. Bu ödeme gelirden sayılmayacak ve vergi denkleştirmesinde gelir olarak dikkate alınmayacak.
* Gelecek Paketi ile bilimsel araştırmalara, dijitalleşmeye, iklim korumaya, güvenlik ve zırhlama endüstrilerine 50 milyar euro destek verilecek.
* Benzin ve dizel araçlar için hurda primi verilmeyecek. Ancak elektrikli araç almak isteyenlere 6 bin euro “hurda primi” verilecek. Eski benzinli ya da dizel arabasını götürüp 40 bir euroya kadar elektrikli araç alanlar, 31 Aralık 2021'e kadar bundan yararlanacak.