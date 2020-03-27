Merkez Bankası Başkanı’ndan video konferans

Merkez Bankasının Twitter hesabından yapılan paylaşımda Başkan Murat Uysal ve Başkan Yardımcılarının Türkiye Bankalar Birliği ile “Koronavirüs Salgınının Dünya ve Türkiye Ekonomisine Etkileri ve Alınan Tedbirler” konusunda bir video konferans gerçekleştirdiği belirtildi.

Uysal, “Salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerini sınırlandırmak için faiz indirimi ile birlikte piyasanın likidite ihtiyacının karşılanması ve firmaların nakit akışının düzenlenmesi amacıyla tedbirler aldık. Veri ve haber akışına bağlı olarak finansal piyasaların ve aktarım mekanizmasının etkin çalışması için Bankamız görev ve yetkileri çerçevesinde tüm politika araçlarını güçlü bir şekilde kullanacaktır.” dedi.