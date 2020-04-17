Merkez Bankası coronaya karşı ilave tedbirleri duyurdu

Merkez Bankası (TCMB) tahvil alımlarında üst limiti analitik bilançoda aktiflerin %10’una genişletirken bir önceki uygulamasının aksine İşsizlik Fonu kaynaklı tahvil alımlarını bu kez limite dahil etti.

Bankadan yapılan açıklamada, “2020 yılı Para ve Kur Politikası metninde 2020 yılı için TCMB analitik bilanço aktif toplamının azami %5’i olarak belirlenmiş olan APİ portföyü nominal büyüklüğünün TCMB analitik bilanço aktif toplamına oranı azami %10 olarak güncellenmiştir” denildi.

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ÖNCEKİ UYGULAMADA YÜZDE 5 OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Bankanın bir önceki uygulamasında tahvil alımları aktif büyüklüğün %5’i olarak belirlenmiş ancak İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı alımlar için bir limit belirlenmemişti.

TCMB bugün “Söz konusu alımların da APİ portföyü için belirlenen azami %10’luk toplam limit dâhilinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir” dedi.

Banka önlemleri piyasa derinliğini korunmak, para politikası aktarım mekanizmasını güçlendirilmek ve Piyasa Yapıcılığı (PY)sisteminin desteklenmesi amacıyla aldığını açıkladı. TCMB verilerine göre analitik bilanço aktif büyüklüğü dün itibarıyla 687.4 milyar TL seviyesinde.

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YENİ DİBS TUTARI 20.5 MİLYAR TL SEVİYESİNDE

TCMB’nin elindeki Hazine tahvili portföyü ise 48.2 milyar TL. Bu verilere göre bankanın yıl sonuna kadar alabileceği toplam yeni DİBS tutarı 20.5 milyar TL seviyesinde.

Önceki uygulamada İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı piyasa yapıcı (PY) bankalar aracılığı ile yapılan tahvil alımlarında üst limit yoktu. TCMB PY bankalara tanınan TCMB’ye doğrudan DİBS satım imkânına ilişkin limitlerin, repo işlem limitlerinden bağımsız olarak uygulanmasına ve PY bankalara repo işlem limitlerine eşit büyüklükte DİBS satım limiti tanımlanmasına da karar verdi. Bu kapsamda alımı gerçekleştirilecek DİBS’lerin ve alım miktarlarının TCMB tarafından belirlenecek.

Alımların açılacak miktar ihaleleri yoluyla gerçekleştirilecek. Önceki uygulamada PY bankalara TCMB’ye doğrudan DİBS satımı için tanınan imkan PY repo işlem limitlerinin en fazla %40’ı olarak belirlenmişti. PY bankaların repo imkanı DİBS satım miktarları kadar geriliyordu. (REUTERS)



