Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajlarla hareketlenen piyasalar Merkez Bankası'nı bekliyor. Faiz kararının MB'ye güven için kritik olacağı belirtiliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MB Başkanı Ağbal’ın Başkanlığı’nda 19 Kasım perşembe günü toplanacak Para Politikası Kurulu’nun açıklayacağı faiz kararı ekonomi yönetiminin ilk ciddi sınavı olacak.

PİYASA DOSTU ADIMLAR

22 Ekim’de yapılan toplantıdan önce faiz artırım sinyali veren, eski MB Başkanı Murat Uysal’ın faizi sabit tutması döviz kurlarında büyük bir dalgalanmayı tetiklemişti. O yüzden, piyasalar MB’ye yeni kredi açmadan önce Ağbal’ın kararlılığını test etmek istiyor.

Gerek Ağbal’ın verdiği mesajlar, gerekse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizlerin en azından enflasyon seviyesine olması gerektiği yönündeki açıklaması ile piyasalar 400-500 baz puanlık bir faiz artırımı bekliyor. Uzmanlar, 19 Kasım’da yapılacak toplantının Merkez Bankası ve Ağbal için bir güven testi niteliğinde olacağının altını çiziyor. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Lüfi Elvan’ın belirttiği gibi “piyasa dostu” adımların atıldığının görülmesinin de önemli olacağı belirtiliyor.

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