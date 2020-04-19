Merkez Bankası faiz kararını çarşamba günü açıklayacak

Corona virüsünün etkileri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de hissediliyor. Bir çok merkez bankası piyasalara nakit sağlamak için faiz indirimine giderken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da corona salgını sürecinde ikinci PPK toplantısını bu hafta yapacak.

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MART AYINDA 2 GÜN ERKEN TOPLANDI

Geçen ay 19 Mart Perşembe günü toplanması beklenen Para Politikası Kurulu corona virüsünün olası etkilerini değerlendirmek üzere 17 Mart Salı günü toplanmıştı. Merkez, politika faizini 100 baz puan indirerek 9.75’e çekmişti. Böylece politika faizi 2 yıl sonra tek haneye inmişti.

2020 YILINDA ÜÇ DEFA FAİZ İNDİRDİ

Merkez Bankası 2020 yılında 3 defa faiz indirimine gitti. Banka 16 Ocak tarihinde yaptığı toplantıda politika faizini yüzde 12’den yüzde 11.25’e, 18 Şubat tarihinde yaptığı toplantıda yüzde 11.25’ten 10.75’e ve 17 Mart’ta yaptığı toplantıda da yüzde 10.75’ten 9.75’e indirdi.

EKONOMİSTLER İNDİRİM BEKLİYOR

Ekonomik faaliyetin geçtiğimiz ay içerisinde sert yavaşlamasına neden olan corona virüsü pandemisinin etkilerini azaltmayı hedefleyen Merkez Bankası’nın Nisan ayında politika faizinde 50 baz puan indirim yapması bekleniyor.

Reuters’ın 18 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi 50 baz puan indirim yönünde oluşurken, tahminler politika faizinin sabit tutulması ile 100 baz puan indirilmesi arasında değişiyor. Tahminler arasında faiz artışı ise yer almıyor.

TCMB PPK toplantısının sonuçları 22 Nisan saat 14.00’da açıklanacak. Bankanın faiz kararı yanı sıra genişlemeci adımlarını daha da artırıp artırmayacağı da yakından izlenecek.

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