Merkez Bankası kredi kartı gecikme faizlerini artırdı

Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını yükseltti.

Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 1,25’ten yüzde 1,46’ya; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55’ten yüzde 1,76’ya; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00’dan yüzde 1,17’ye; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30’dan yüzde 1,47’ye yükseldi.

HESAPLAMA YÖNTEMİ BELİRLENDİ

TCMB ayrıca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin hesaplama yöntemi belirledi.

TCMB’den yapılan açıklamada, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının belirlenmesinde, fonlama maliyetinin göstergesi olarak, bankaların ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranları dikkate alınarak ‘Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ çerçevesinde hesaplanan ‘referans oran’ esas alınacaktır. Türk lirası cinsinden uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, söz konusu referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenecektir.” denildi.

TEBLİĞ YAYIMLANDI

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan tebliğde, azami akdi faiz oranlarının belirlenmesi şöyle aktarıldı:

“Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, 10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenir. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 80'inin virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması suretiyle belirlenir.”

Tebliğ’de, azami gecikme faiz oranlarının belirlenmesi, “Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir.” şeklinde ifade edildi.