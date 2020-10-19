Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında yapılacak açıklama ile faizlerin yükselmesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısının, 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştirileceği bekleniyor.

TL’NİN REEL DEĞERİ DİBE VURDU

Merkez Bankası (TCMB) bugün eylül ayı ‘reel efektif döviz kuru' verilerini açıkladı.

Türk lirasının satın alma gücünü ima eden reel efektif döviz kuru endeksi 62,21 değeriyle hesaplandığı Ocak 1994 tarihinden bu yana en düşük düzeyine indi.

Nisan 1994 krizinde 67,23 ve 2001 krizinde 75,01 seviyelerine kadar düşen endeks, Eylül 2018'de 62,56 ile rekor düşük düzeye gerilemişti. Böylece Eylül 2020'de, Eylül 2018 seviyesi de aşağı yönlü aşılmış oldu.