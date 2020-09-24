Merkez Bankası toplantısı saat kaçta yapılacak? Gözler faiz kararında…

Döviz kurlarındaki hızlı hareket nedeniyle Merkez Bankası (TCMB) toplantısı büyük önem kazandı ve açıklanacak faiz kararı ekonomi çevreleri tarafından merakla bekleniyor. Faiz kararının bugün saat 14:00’da duyurulacağı açıklandı.

EKONOMİSTLER FAİZ ARTIŞI BEKLEMİYOR

Bir bankanın Hazine yetkilisi, “Bugünkü faiz kararı TL'nin seyri, TCMB'ye Türkiye'nin ekonomi politikalarına bakış açısı hakkında önemli bir gösterge olacak. Beklentim ekonomi yönetiminin tercih ettiği politika setinde bugün kapsamlı değişiklik yapılmayacağı, dolayısıyla faizlerin sabit tutulacağı yönünde.

Yabancı açısından görüş net. Yabancılar reel faiz ödeyecek bir TL faiz politikası benimsenmediği sürece Türkiye'ye geri gelmiyor. Ancak içeride farklı bir durum söz konusu. Bugünkü faiz kararı lokallerin daha fazla dövize yönelimini beraberinde getirmesi ihtimali taşıyor” dedi.