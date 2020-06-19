Merkez Bankası: Yuan fonlamaları kullandırıldı

Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, “TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 yılında yenilenen swap (para takası) anlaşması çerçevesinde, Çin Yuanı (CNY) fonlamasının ilk kullandırımları 18 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştır. Bu sayede ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk şirketleri, Çin’den ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirmiştir” denildi.

Swap anlaşması kaynaklarının kullanılmış olmasının, uluslararası ticaret ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk firmalarının uluslararası likiditeye erişimi açısından önem arz etmekte olduğunu belirten TCMB bunun aynı zamanda her iki ülke arasındaki mali işbirliğini de güçlendirecek bir adım olduğunu belirtti.

TCMB ticari bankaların da uluslararası faaliyetlere ilişkin ürün yelpazelerini, söz konusu swap anlaşmasını dayanak alan bir strateji ile genişletebileceklerini belirtti.

Merkez Bankası ayrıca uluslararası ticaret ödemelerinin yerel para birimleri ile yapılmasının yanı sıra swap anlaşmalarını ve bu kaynaklarının kullanımını desteklemeye devam edeceğini de belirtti.

Türkiye’nin Çin ile 1.7 milyar dolar ve Katar ile 15 milyar dolar hacimde swap hattı bulunuyor. (REUTERS)