Merkez Bankası’ndan bir sıkılaştırma adımı daha

TCMB fonlama maliyetini artıran sıkılaştırma adımlarına devam etti. Merkez Bankası döviz ve altın karşılığı TL verdiği swap piyasasındaki TL faizini 150 baz puan artırarak %11.75’ten %13.25’e yükseltti.

TCMB likidite kanalıyla para politikasında yaptığı sıkılaştırma adımları çerçevesinde, piyasadaki faizleri belirleyen bankaların ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yükseltecek adımlar atıyor. TCMB şu anda yüzde 10.25 seviyesindeki politika faizinden fonlama yapmıyor.

Banka aynı zamanda Borsa İstanbul’daki Repo-Ters Repo Pazarı’nda yaptığı fonlamayı geçen hafta sıfıra indirdi. Kendi bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini de bugün itibarıyla sıfıra indirdi.

TCMB bugünkü adımıyla bankalara TL likidite sağladığı bir kanalın daha maliyetini yükseltmiş olacak. Bankacıların verdiği bilgiye göre sistemin fonlama ihtiyacının yaklaşık %60’ı döviz-TL swap işlemleriyle sağlanıyor.

Bankacılar bu adımlar sonrasında TCMB’nin piyasaya sağladığı kümülatif fonlamanın maliyetini gösteren ortalama fonlama maliyetinin hali hazırda %14.75’e yükselen gecelik faizlere ulaşacağını öngörüyorlar.

TCMB döviz karşılığı TL swap piyasasındaki TL faizini ağustos ayından bu yana her ay yükseltti. (REUTERS)