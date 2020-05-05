Merkez Bankası’ndan bir swap hamlesi daha

Reuters’a bilgi veren bankacılar TCMB’nin yaptığı bu değişikliğin BDDK’nın yurt dışı swap limitlerini ve aktif rasyosu düzenlemelerinin ardından geldiğini söylediler.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) salgının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak amacıyla bankaların verdikleri kredileri, tahvil portföylerini ve TCMB swap işlemlerini toplayıp mevduat büyüklükleri ile kıyaslayan bir düzenlemeye gitti.

Düzenleme göre bu rasyonun belirli bir oranın altına inmemesi gerekiyor. BDDK ayrıca 12 Nisan’da Türkiye’deki bankaların yabancı bankalar ile yaptıkları dolar-TL swap işlem hacmini tekrar kısıtladı.

TL alım yönünde yapılan işlemlerin özkaynaklara oranını %10’dan %1’e indirdi. Bu iki adım bankaların TCMB ile swaplara ilgisini artırıyor.

TCMB bankalar yaklaştıkça limitleri artırıyor. (REUTERS)

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