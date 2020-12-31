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Merkez Bankası’ndan şeffaflık adımı

Merkez Bankası yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap ve TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin verileri, günlük olarak yayımlamaya başlayacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:46, 31/12/2020
Haberler Ekonomi
Merkez Bankası’ndan şeffaflık adımı

Merkez Bankası (TCMB) yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap ve BIST nezdindeki VİOP piyasasında gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok verileri günlük olarak yayımlamaya başlayacak.

TCMB’den yapılan yazılı açıklamada işlemlerin 4 Ocak’tan itibaren yayımlanacağı belirtilerek şöyle denildi:

“TCMB tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, TCMB internet sitesinde yer alan İstatistikler/Piyasa Verileri başlığı altında 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren günlük olarak yayımlanmaya başlanacaktır.”

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internet Merkez Bankası
Yayınlanma Tarihi:10:27,