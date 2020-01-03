Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık hamlesi ne anlama geliyor?

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon uygulamasına başlıyor. Uygulamanın 10 Ocak 2020’de başlayacağı belirtildi. Dolar olarak tutulan Döviz tutarlarının dolar cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden yıllık yüzde 0.025 (binde 25) oranında komisyon alınması kararlaştırıldı.

27 ARALIK DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, euro ve dolar olarak tutulan döviz tutarlarının dolar dışındaki dövizler cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden yıllık yüzde 0,0025 (on binde 25) komisyon alınması kararlaştırıldı. Söz konusu uygulama, tesisi 10/01/2020 tarihinde başlayacak olan 27/12/2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Sozcu.com.tr’ye değerlendirmelerde bulunan bankacılar ve piyasa uzmanları bankaların döviz hesapları için Merkez Bankası’na bugüne kadar hiç ödemedikleri bir komisyon ödeyeceklerini söyleyerek bunun da vatandaşın döviz mevduatı faizlerine yansıyabileceğini belirtiyor. Yani vatandaşın döviz hesabı için banka artık bir komisyon ödeyecek ve bu komisyonun da faiz oranlarına yansıması bekleniyor.

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GÜRSES’TEN ‘HARAÇ’ YORUMU

Ekonomi yazarı Uğur Gürses Twitter’dan yaptığı yorumda kararı şöyle yorumladı: İflas etmiş para politikası kendi parasını koruyamaz hale geldiğinde “haraç” kesmeye başlar.

‘VATANDAŞ KORUMAK İÇİN TUTUYOR’

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, kararın bankaların Döviz Tevdiat Hesabı (DTH) toplama maliyetlerini artıran bir karar olduğunu, %0.40-0.50 maliyet artışı getirebileceğini söyleyerek, “Bu da bankaların döviz mevduatlara verdiği %2 seviyesindeki faizi %1.5 civarına çekmesine neden olabilir. Ancak yerli yatırımcı faiz gelirinden ziyade korunma amaçlı olarak dövize yöneldiğinden DTH’lara ciddi bir etki yaratacağını düşünmüyorum” dedi.

STOPAJ KESİLİYOR

Vatandaş faizler cazip seviyeden uzaklaşırsa döviz mevduatlarını nasıl değerlendirecek merak ediliyor. Döviz hesaplarından aynı zamanda stopaj da kesiliyor.