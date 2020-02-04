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Merkez enflasyonun yükseliş sebeplerini açıkladı

Merkez Bankası, ocak dönemi aylık fiyat gelişmesi raporunu açıkladı. Bunun sonucunda Merkez ocakta gıda fiyatlarının mevsimsel olarak yüksek bir artış gösterdiği belirtildi.

13:02 -
Haberler Ekonomi
Merkez enflasyonun yükseliş sebeplerini açıkladı

Merkez Bankası’nın (TCMB) Ocak ayı aylık fiyat gelişmeleri raporunda öne çıkan bazı söylemler şöyle:

*Ocak ayında tüketici fiyatları %1.35 artmış, yıllık enflasyon 0.31 puan yükselişle %12.15 olmuştur. Bu dönemde yıllık enflasyon enerji dışındaki alt gruplarda geriledi.

*Enerji enflasyonundaki belirgin artışta ise bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkili oldu.

*Gıda fiyatları mevsimsel olarak yüksek bir artış gösterse de, grup yıllık enflasyonu baz etkisiyle geriledi.

GİYİM VE AYAKKABIDA İNDİRİM SINIRLI OLDU

*Temel mal ve hizmet gruplarında yıllık enflasyon sınırlı bir oranda gerilerken, temel mal enflasyonundaki düşüşü KDV indirimine bağlı olarak dayanıklı tüketim grubu sürükledi.

*Mobilya ürünlerinde KDV indiriminin (%18’den %8’e) etkisi fiyatlara büyük ölçüde yansıdı, bu doğrultuda dayanıklı mal fiyatları %0.94 oranında geriledi.

*Giyim ve ayakkabı grubunda sezon indirimi bir önceki yıla kıyasla daha sınırlı bir oranda gerçekleşti.

*B ve C (çekirdek) göstergelerinin yıllık enflasyonu görece yatay seyrederken, eğilimi bir miktar yükseldi. (REUTERS)

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