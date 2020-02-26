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Merkez: Gelişmeler yakından takip ediliyor

Merkez Bankası şubat ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetini yayımladı. Açıklamada jeopolitik gerilimler ve salgın hastalığın yurt içi büyüme üzerinde oluşturabileceği etkilerin yakından takip edildiği belirtildi.

16:05 -
Haberler Ekonomi
Merkez: Gelişmeler yakından takip ediliyor

TCMB’nin yayımladığı Şubat ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetlerinde şu ifadeler yer aldı:

*Şubat ayında tütün ve alkolsüz içecekler grubunda tütün ürünleri fiyatlarında düşüş izlenmektedir.

*Anket göstergeleri üretimdeki güçlü seyrin ocak ayında da devam edeceği yönünde sinyal vermektedir.

*Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmekte.

*Çin’de ortaya çıkan salgın hastalığa ilişkin endişeler küresel iktisadi faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta.

*Jeopolitik gerilimler ve salgın hastalığın yurt içi büyüme üzerinde oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.

*Salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmekte.

*Kurul, cari işlemler dengesindeki kazanımların korunması amacıyla kredi büyümesi ve kompozisyonuna yönelik makro ihtiyati önlemlerin gözden geçirilebileceği değerlendirmesinde bulundu. (REUTERS)

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