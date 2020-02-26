Merkez: Gelişmeler yakından takip ediliyor

TCMB’nin yayımladığı Şubat ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetlerinde şu ifadeler yer aldı:
*Şubat ayında tütün ve alkolsüz içecekler grubunda tütün ürünleri fiyatlarında düşüş izlenmektedir.
*Anket göstergeleri üretimdeki güçlü seyrin ocak ayında da devam edeceği yönünde sinyal vermektedir.
*Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmekte.
*Çin’de ortaya çıkan salgın hastalığa ilişkin endişeler küresel iktisadi faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta.
*Jeopolitik gerilimler ve salgın hastalığın yurt içi büyüme üzerinde oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.
*Salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmekte.
*Kurul, cari işlemler dengesindeki kazanımların korunması amacıyla kredi büyümesi ve kompozisyonuna yönelik makro ihtiyati önlemlerin gözden geçirilebileceği değerlendirmesinde bulundu. (REUTERS)