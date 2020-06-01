Merkez, PPK özetlerini paylaştı! Daralma uyarısı…

TCMB Para Politikası Kurulu’nun, 21 Mayıs’ta düzenlediği toplantının özetleri açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, 50 baz puan indirimle, yüzde 8.75´ten yüzde 8.25’e çekti.

Toplantı özetlerinde, salgını sınırlamaya yönelik önlemlerin, tedarik zinciri ve üretimde yarattığı arz yönlü etkilerin yanı sıra, belirsizliklerdeki artış, finansal koşullardaki sıkılaşma, hane halklarının gelir kaybı ve firmaların nakit akışındaki bozulmayla birlikte talepte yol açtığı belirgin zayıflamanın sürdüğüne dikkat çekildi ve şöyle denildi:

“2020 yılı ilk çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme verileri ekonomilerdeki keskin daralmayı teyit ederken, Nisan PMI göstergeleri ve elektrik tüketimi gibi veriler daralmanın ikinci çeyrekte daha da derinleştiğine işaret etmektedir.

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“ABD dışındaki gelişmiş ülkelerde salgının istihdam üzerindeki etkisi Mart ayı itibarıyla sınırlı kalırken, bu ülkelerde istihdam beklentilerindeki bozulma, ekonomilerdeki yavaşlamanın işsizliği artırıcı etkisinin önümüzdeki dönemde daha derinden hissedilebileceğine işaret etmektedir.

“Bu çerçevede, küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmiş, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dış talep görünümü bir önceki aya göre bozulmuştur. Bu gelişmelerin başta ihracat, turizm ve bağlantılı sektörler olmak üzere yurt içi büyüme üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir.”

“PARASAL GENİŞLEME ADIMLARI ATILMAKTADIR”

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının genişleyici yönde adımlar atmaya devam ettiklerine dikkat çekilen özetlerde, “Yakın dönemde, faiz indirimleri yavaşlamakla birlikte devam ederken, gelişmiş ülke merkez bankalarının bilanço büyüklüğündeki artış sürmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde de tahvil alımı gibi programlarla parasal genişleme adımları atılmaktadır. Uygulanan politikaların finansal piyasalar, büyüme ve istihdam üzerindeki etkinliği, ülkeler itibarıyla salgının seyri ile politika alanının büyüklüğüne göre farklılaşabilecektir” denildi.

“AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER CANLILIĞINI KORUMAKTADIR”

Küresel boyutta birçok sektörde ekonomik faaliyetin durma noktasına gelmesinin, ham petrol talebini büyük ölçüde azalttığına dikkat çekilen özetlerde, “Küresel ham petrol stokları hâlihazırda oldukça yüksek düzeylerde seyretmektedir. Üretici ülkelerin arz kesintisindeki istikrarı sağlamaya yönelik attığı adımlar neticesinde petrol fiyatları ılımlı bir artış gösterse de küresel iktisadi faaliyete dair belirsizlikler başta olmak üzere aşağı yönlü riskler canlılığını korumaktadır. Sert şekilde daralan küresel talebin yanında, emtia fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle küresel enflasyon oranlarının 2020 yılında ılımlı bir görünüm sergilemesi beklenmektedir” denildi.

Özetlere göre, parasal, finansal ve mali tedbirlerin yanı sıra büyük ölçüde kamu bankalarınca genişletilen kredi arzı, kredi büyümesine ilişkin aşağı yönlü riskleri sınırlayarak reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamına katkı sağlıyor.