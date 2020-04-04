Merkez swap limitlerini artırdı

Merkez Bankası döviz karşılığı TL swap piyasasında limit artışına gitti.

TCMB bankalara gönderdiği yazı ile bankaların geleneksel swap ihale limitleri döviz ve efektif piyasası işlem limitlerinin yüzde 20’sinden yüzde 30’una yükseltildi.

Bankaların limitleri böylece 5 milyar dolar artışla 15 milyar dolara yükselecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte bankaların kotasyon swap limitleri döviz ve efektif piyasası işlem limitlerinin %20’si olarak devam edecek. Bu tutar da 10 milyar dolar seviyesinde.(REUTERS)