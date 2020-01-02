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Merkez, temerrüt faizini yüzde 15 olarak belirledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 15, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını da 260 lira olarak belirledi.

09:20 -
Haberler Ekonomi
Merkez, temerrüt faizini yüzde 15 olarak belirledi

Merkez Bankası, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranını, sözleşmede öngörülmemesi veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanmak üzere bu yıl için yüzde 15 olarak belirledi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, bu kapsamda alacağın tahsil masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 260 TL olarak tespit edildi.

Söz konusu temerrüt faiz oranı, geçen yıl yüzde 21,25 ve asgari giderim tutarı da 245 lira düzeyinde uygulanıyordu. (REUTERS-AA)

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