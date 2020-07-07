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Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü

Merkez Bankası (TCMB) TL cinsi zorunlu karşılıklara (ZK) uygulanan faiz nema oranını 10 Temmuz'dan itibaren %6'dan %5'e indirdi.

13:46 -
Haberler Ekonomi
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını (Nema Oranı) 10 Temmuz’dan itibaren uygulanmak üzere indirdi. TCMB’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20.03.2020-09.07.2020 arasında yüzde 6,00 olarak uygulanan faiz oranı 10 Temmuz’dan itibaren yüzde 5,00 olarak uygulanmaya başlayacak.

Öte yandan; 26.06.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 7, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak. Daha önce bu oranlar sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 0 şeklindeydi.

Merkez Bankası zorunlu karşılıkları mart ayında da yüzde 8’den yüzde 6 seviyesine indirmişti.

ZORUNLU KARŞILIK NEDİR?
Zorunlu karşılık, mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranına denir. Bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır.

 

faiz Merkez Bankası
Son güncelleme: 13:59 07.07.2020
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