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Merkez zorunlu karşılık faizini düşürdü

Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası zorunlu karşılıklara (ZK) uygulanan faiz/nema oranlarında 20 Mart'tan geçerli indirime gitti.

08:35 -
Haberler Ekonomi
Merkez zorunlu karşılık faizini düşürdü

Reuters’a bilgi veren bankacılar, TCMB’nin TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 Mart’tan itibaren yüzde 8’den yüzde 6’ya indirdiğini belirtti.

TCMB’nin zorunlu karşılık sisteminde, belirlenmiş üretim odaklı sektörler başta olmak üzere yüksek kredi büyümesi sağlayan bankaların 2 puan zorunlu karşılık avantajı bulunuyordu. Böylece bu kredi büyümesini sağlayan bankalar için TL ZK faiz oranı 10’dan yüzde 8’e inmiş oldu.

TCMB’nin belirlediği kredi büyümesini sağlamayan bankalar için ise ZK oranı sıfır olarak uygulanacak.

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Son güncelleme: 08:50 16.03.2020
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