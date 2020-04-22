Merkez’dan swap hamlesi

Reuters’a bilgi veren bankacılar TCMB’nin yaptığı bu değişikliğin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yurt dışı swap limitleri ve Aktif Rasyosu düzenlemelerinin ardından geldiğine dikkat çektiler.

BDDK düzenlemelerinin ardından bankaların TCMB ile vadede TL satım yönünde işlem tutarları artmıştı. Bu artışla birlikte yurt içi limit artışları da beklentiler arasına girmişti.

Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre işlem limitleri yaklaşık 5 milyar dolar artmış oldu.

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BDDK DÜZENLEMESİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bu hafta sonu “corona virüsü salgınının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için” bankaların verdikleri krediler, tahvil portföyleri ve TCMB swap işlemlerinin toplamını mevduat büyüklüğü ile kıyaslanacak düzenlemeye gitmişti.

BDDK 12 Nisan’da ise Türkiye’deki bankaların yabancı bankalar ile yaptıkları dolar-TL para takası işlemlerin hacmini tekrar kısıtlama kararı almış ve TL alım yönünde yapılan işlemlerin özkaynaklara oranını yüzde 10’dan yüzde 1’e indirmişti.

BDDK ayrıca Türk bankalarının döviz alım – TL satım yönündeki kontratların büyüklüğünü özkaynaklara olan oranını yüzde 10 seviyesinden, vadesine 7 gün kalanlar için yüzde 1’e, 30 gün kalanlar için yüzde 2’ye indirmişti. Vadesine 1 yıl kalan işlemlere ise yüzde 10 sınırı koymuştu. (REUTERS)

