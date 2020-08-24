Merkez’den bir sıkılaştırma adımı daha

Merkez Bankası (TCMB), TL’deki değer kaybına paralel olarak attığı örtülü faiz artışı adımlarına devam ediyor. Bankadan bugün yapılan açıklamada “Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 23 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir.” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edilebilecek olup ihalelere ilişkin detaylar veri platformları aracılığıyla paylaşılacaktır.

Ayrıca, likidite yönetimi çerçevesinde geleneksel repo ihalelerinin payının artmasıyla birlikte gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarı azaltılabilecektir.”

ÖRTÜLÜ FAİZ ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Geleneksel yöntemli repo ihalelerinde ortalama basit faiz yüzde 11,25 seviyelerinde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarı azaltılmasıyla TCMB’nin piyasaları fonlama maliyetinin yüzde 11’lere doğru yükselmesi bekleniyor.

TCMB’nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz’da politika faizinin 90 baz puan altına yani %7.34’e kadar gerilemişti. Ancak 1 hafta vadeli repo ihalelerini durduran banka, diğer fonlama kanallarını kullanarak fonlama maliyetlerini yüzde 9,5’un üstüne çekti.