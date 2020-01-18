Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Merkez’den zorunlu karşılık düzenlemesi

Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklar tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre piyasadan 1,7 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite verilmesi ve piyasadan 4,5 milyar Türk lirası likidite çekilmesi öngörülüyor.

Sozcu.com.tr
11:19 -
Haberler Ekonomi
Merkez’den zorunlu karşılık düzenlemesi

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirildi.

Türk Lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi.

Türk Lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmesi ile piyasaya 1,7 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite verilmesi ve piyasadan 4,5 milyar Türk lirası likidite çekilmesi öngörülüyor.

İLGİLİ HABERMerkez Bankası'nın zorunlu karşılık hamlesi ne anlama geliyor?Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık hamlesi ne anlama geliyor?
ABD Altın banka Ekonomi faiz Merkez Bankası
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more