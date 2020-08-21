Merkez’in döviz rezervi 15 yılın en düşük seviyesine geriledi

Merkez Bankası’nın (TCMB) brüt döviz rezervi, 14 Ağustos ile biten haftada 1,2 milyar dolar daha azalarak 45,4 milyar dolara geriledi. Dünya’nın haberine göre, bu tutar Kasım 2005’ten bu yana en düşük seviye.

TCMB’nin brüt döviz rezervi yıl başında 81,2 milyar dolar seviyesindeydi. Aralık 2013’te bu rakam 115 milyar dolarla tüm zamanların zirvesine yükselmişti.

Altın dahil toplam rezervler ise 14 Ağustos ile biten haftada 3,6 milyar dolar azalarak 88,2 milyar dolara indi. Haziran sonu itibarıyla rezervin 58,9 milyar doları, yurt içi ve yurt dışı bankalarla yapılan takasla (swap) edinilen ödünç döviz ve altınlardan oluşuyor.

Sene başında 25,1 milyar dolar olan altın rezervi ise 14 Ağustos itibarıyla 42,8 milyar dolar oldu.

VATANDAŞIN YABANCI PARA MEVDUATI AZALDI

Vatandaşlar, geçen hafta döviz hesaplarında satışa geçti. Dolarda yüksek seviyelerin görülmesi vatandaşı kâr realizasyonuna itti. Altının dolar cinsinden fiyatındaki gerileme de toplam yabancı para mevduat seviyesini azalttı.

TCMB verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin yabancı para hesaplarındaki tutar geçen hafta 1.8 milyar dolar geriledi ve 217.6 milyar dolar oldu. Böylece, döviz hesapları bir önceki hafta gördüğü 219,5 milyar dolarlık zirveden geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin hesabındaki 217 milyar 662 milyon dolarlık döviz ve altının, 134 milyar 339 milyon dolarını bireysel hesaplar oluştururken 83 milyar 323 milyon doları ise tüzel hesaplardan oluştu. Bir önceki haftaya göre kıyaslandığında döviz hesaplarındaki düşüşün 1.6 milyar doları vatandaşların döviz satışından kaynaklanırken şirket hesaplarından çıkış ise 182 milyon dolarla sınırlı kaldı.

Döviz türleri bakımından incelendiğinde, bankadaki döviz mevduatların 118 milyar 744 milyonluk kısmını ABD Doları; 63 milyon 582 milyonunu ise Euro hesapların ABD doları cinsinden karşılığı oluşturuyor. Kıymetli madenler hesabının döviz karşılığı ise 31 milyar 466 milyon dolar oldu.