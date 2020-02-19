Merkez’in faiz kararı ne anlama geliyor, riskleri neler?

Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün açıkladığı politika faizini yüzde 11,25’ten yüzde 10,75’e düşürme kararını, Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selva Demiralp, Tera Yatırım’dan Enver Erkan ve Ata Yatırım’dan Cem Tözge sozcu.com.tr’ye yorumladı.

Demiralp, son kararla birlikte, hali hazırda negatif bölgesinde olan reel faizin daha da düştüğüne işaret ederek, “negatif faiz, bir taraftan TL talebini azaltarak bir taraftan da büyüme ve cari açığı artırarak kuru tetikler. Kurdaki artış ise enflasyonu yükseltir” değerlendirmesinde bulundu.

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Erkan, piyasa oynaklığında artış ve enflasyon beklentilerinde sapma risklerina işaret etti.

Tözge ise, kurda 6,15 seviyesinin test edilebileceği öngörüsünde bulundu.

DEMİRALP: NEGATİF FAİZLE ENFLASYONU DÜŞÜRMEK ÇOK ZOR

TCMB’nin bugünkü faiz indirimi ile, zaten negatif bölgeye geçmiş olan reel faiz daha da negatif bir seviyeye indi.

Buradaki tutarsızlık şu: Mevcut enflasyon seviyesi yüzde 12. TCMB’nin sene sonu enflasyon tahmini ise yüzde 8.2. Yani enflasyonu sene içinde dört puan düşürmek istiyorsunuz. Bunu negatif reel faiz ile gerçekleştirebilmek çok zor.

Çünkü negatif faiz, bir taraftan TL talebini azaltarak bir taraftan da büyüme ve cari açığı artırarak kuru tetikler. Kurdaki artış ise enflasyonu yükseltir.

“KARARDA TUTARSIZLIK VAR”

İlave olarak, ve belki daha da önemli olan unsur şu: Enflasyondaki yapışkanlığı kırabilmek, beklentileri çıpalamaktan geçiyor. Yani sene sonunda enflasyonun 8’e düşeceğine kitleleri inandıracaksınız ki o beklenti uzun vadeli sözleşmelere yansısın. Bu ise kendi içinde tutarlı bir para politikası ve kararlı bir duruş gerektiriyor.

Bir taraftan enflasyondaki iyileşmenin azaldığını kabul edip (ki politika metninde bu ifadenin çıkması TCMB’nin enflasyonun çok iyi gitmediğini kabul etmesi anlamına gelir) bir taraftan da faiz indirimine gitmek içsel bir tutarsızlık.

Çünkü enflasyon iyileşmese de ben faiz indirimlerine devam ederim demiş oluyorsunuz. Bu şartlar altında enflasyonun kalıcı bir şekilde düşüp, piyasa faizlerini ve risk primini de beraberinde azaltması son derece zor görünüyor.

ERKAN: ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE SAPMA RİSKİ ARTIYOR

50 baz puanlık indirim, 7 aydan beri süregelen gevşeme döngüsünün en küçük adımı olurken, reel faiz oranında negatif bölgedeki hareket derinleştikçe piyasanın reaksiyon aralığı da genişlemekte.

Son dönem, enflasyonun yukarı reaksiyon verdiği ve aynı zamanda TL zımni oynaklığının arttığı bir döneme işaret ediyor ve küresel açıdan da risk algısındaki değişim sermaye hareketlerini etkileyecek boyutlara ulaşabilir. Nitekim, şu anda küresel yatırımcının da korunma amaçlı olarak dolar, değerli metal veya gelişmiş ülke tahvili gibi enstrümanlara rağbet ettiğini biliyoruz.

“PİYASADA OYNAKLIK ARTABİLİR”

Dolayısıyla virüs kaynaklı negatif piyasa algısı, bizdeki oynaklığı da mevcut reel faiz denklemimiz çerçevesinde artırabilir. Türkiye'nin mevcut konjonktürde jeopolitik risklerle de baş etmek durumunda olduğunu da bu noktada belirtmek gerekir.

Kurun artışa başladığı içinde bulunduğumuz periyodun başında, regülatörler bankaların yerleşik olmayanlarla yapabilecekleri döviz swapları ve türev işlemlerinin miktarını azaltarak yabancıların TL'ye karşı pozisyon almasını zorlaştırmıştı.

Buna karşılık kurda artış eğilimi sürmekte ve küresel piyasaların da kötüleşmesiyle oynaklık artmaktadır. Kurun oynaklık seviyelerinde görülebilecek artış, aynı zamanda çok bilinmeyenli enflasyon denklemi anlamında da beklentilerden sapma riskini artırıyor.

TÖZGE: DOLAR 6,15’İ TEST EDEBİLİR

Alınan kararın, virüs ile ilgili gelişmelerin yurt dışı talebe olası olumsuz etkisinin iç talebi daha da canlı tutarak dengeleme amaçlı olduğunu düşünmekle birlikte, gelişmiş merkez bankalarının gevşek politikaları ana dayanak olarak gösterilmiş durumda.

Karar sonrası TL tarafında şu için sınırlı bir zayıflık görmekle birlikte düşük reel faiz ve bir miktar daha artan enflasyon kaygıları ile dolar/TL’nin sırasıyla 6.10 ve 6.15 seviyelerini test edebileceğini düşünüyoruz.

“FAİZ İNDİRİMLERİ KÜÇÜK ADIMLARLA DEVAM EDEBİLİR”

Öte yandan, alınan karar bankacılık sektörü ve kısa vadeli tahviller için de sınırlı da olsa olumlu algılanabilir.

Görünen şu ki, TCMB cari enflasyon oranına bakmaksızın ileride ki enflasyon beklentilerini baz alarak ve yıl sonu yüzde 8.2 enflasyon hedefine uyumlu olarak faiz indirimlerine 25 baz puanlık küçük adımlar ile önümüzdeki toplantılarda da devam edebilir.