Merkez’in rezervi 2,8 milyar dolar azaldı, yabanca para mevduat 4,4 milyar dolar arttı

Türkiye bu hafta TL’deki rekor değer kaybını konuşurken, geçen hafta Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde sert düşüş yaşandığı ve vatandaşın TL’den kaçışının hızlandığı görüldü.

31 Temmuz itibarıyla TCMB’nin brüt rezervi, bir önceki haftaya göre 2,8 milyar dolar azalarak 90,2 milyar dolara geriledi. Bu rakamın, 58,9 milyar doları yerli ve yabancı bankalardan TL karşılığı swap (takas) ile ödünç alınan döviz ve altından oluşuyor.

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 31 Temmuz ile biten haftada 212.92 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi. Altının dolar cinsinden fiyatının artmasının yanında vatandaş ve şirketler, dolar ve euro cinsi mevduatlarını da artırdı.

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 17 Temmuz ile biten haftada 203.97 milyar dolar 24 Temmuz ile biten haftada ise 208.56 milyar dolar olmuştu.

YERLİ DÖVİZE YÖNELDİ

Bu verilere göre TL’nin getirisinin enflasyonun oldukça altında kalmasıyla birlikte özellikle son iki haftada dolar/TL’de oluşan yukarı yönlü baskının sadece yabancı çıkışları değil lokallerin de etkili olduğu verilere yansımış oldu.

TCMB verilerine göre, 31 Temmuz ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları da 131.25 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi.

Verilere göre kurumların yabancı para cinsinden mevduat ve fonları ise 81.67 milyar dolar ile yeni zirvede.

YABANCI ÇIKIŞI DEVAM ETTİ

TCMB verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Temmuz haftasında net 69,2 milyon dolarlık hisse senedi, 3,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) ve 211,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 24 Temmuz itibarıyla 25 milyar 386,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 23 milyar 880,3 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 13,5 milyon dolardan 6 milyar 613,9 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 3,3 milyon dolarlık satışla 275,9 milyon dolardan 272,6 milyon dolara düştü.