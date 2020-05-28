Merkez’in rezervindeki swap payı Nisan’da yüzde 43,8’e yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Katar Merkezi Bankası arasındaki para takası anlaşması tutarının 20 Mayıs’ta 5 milyar dolardan 15 milyar dolara yükseltilmesi sonrasında ilk haftalık rezerv verileri açıklandı.

Bankanın brüt rezervi 22 Mayıs’ta bir önceki haftaya göre 8 milyar dolar artarak 92,4 milyar dolara, net rezervi ise 6,1 milyar dolar artarak 32 milyar dolara yükseldi. Katar ile yapılan yeni swap anlaşması olmasaydı, TCMB’nin net rezervi 15-22 Mayıs döneminde 3,9 milyar dolar azalacaktı.

İLGİLİ HABER İşte 4 soruda Türkiye'nin swap arayışının anlamı

NİSAN’DA SWAP HARİÇ NET REZERV -9,8 MİLYAR DOLAR

Öte yandan, TCMB bugün “uluslararası rezervler ve döviz likiditesi” Nisan ayı istatistiklerini yayınlandı. Buna göre, Nisan sonu itibarıyla TCMB’nin brüt rezervleri bir önceki aya göre yüzde 6,3 azalarak 86,3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 15,5 azalarak 50,1 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 10,8 artarak 34,8 milyar dolar oldu.

TCMB’nin yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri, yani net döviz-TL takası (swap) tutarı 37,8 milyar dolar oldu. Bu rakamın 5 milyar doları Katar ile yapılan swap anlaşmasından, 1 milyar doları ise Çin ile yapılan swap anlaşmasından oluşuyor. Toplam 37,8 milyar dolarlık swap tutarının 35,5 milyar dolarını döviz, 2,3 milyar doları altın swapları oluşturuyor.

İLGİLİ HABER Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Katar ile swap ihtiyacı karşılamaz

Nisan sonu itibarıyla TCMB’nin net rezervi 28 milyar dolar olurken, yerli ve yabancı bankalarla kısa vadeli para takası (swap) yoluyla alınan borçlar çıkarıldığında TCMB’nin net rezervi -9,8 milyar dolar oldu.

Nisan sonu itibarıyla TCMB’nin 86,3 milyar dolarlık brüt rezervinin yüzde 43,8’üne denk gelen 37,8 milyar doları swap ile alınan döviz ve altınlardan oluştu. Aralık 2019 itibarıyla TCMB’nin brüt rezervi 105,5 milyar dolar, net swap tutarı 18,4 milyar dolar seviyesindeydi. Aralık 2019 itibarıyla, TCMB’nin brüt rezervlerinin yüzde 17,4’ü swaplardan oluşuyordu.