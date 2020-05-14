Merkez’in rezervlerindeki erime sürüyor

Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri kamunun artan döviz arzı ve corona virüsüne karşı alınan önlemlerin

de etkisiyle Şubat sonundan beri 22,6 milyar dolar düşüşle 85,8 milyar dolara geriledi.

TCMB’nin net uluslararası rezervleri ise aynı dönemde 1.97 milyar dolar düşüşle 26,02 milyar dolara geriledi.

TCMB’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, 8 Mayıs ile biten haftada bankanın altın rezervleri 34.7 milyar dolar,

brüt döviz rezervleri 51.1 milyar dolar oldu.

PİYASALARIN GÖZÜ REZERV VE SWAP HABERLERİNDE

Rezerv kayıpların düşük bir hızda mı devam edeceği yoksa yeniden mi hızlanacağı piyasalarda yakından izleniyor.

TCMB’nin 1 Mayıs ile biten haftada rezerv kaybı 200 milyon dolar ile geçtiğimiz haftalara göre oldukça sınırlı kalmıştı. 8 Mayıs haftasında da kayıp 410 milyon dolarda kaldı.

TCMB’nin corona virüsüne karşı ilk önlemlerinin hayata geçtiği 20 Mart ile biten haftada da toplam rezervlerindeki düşüş bir

haftada 10,7 milyar dolar olmuştu.

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Rezervlerdeki düşüş ile birlikte Türkiye’nin yeni bir dış kaynak sağlayıp sağlamayacağı da piyasada yakından takip ediliyor. Siyasiler IMF’den swap (döviz-TL takası) ya da kredi ile sağlanacak bir kaynağı reddederken, ticaret yapılan G20 ülkeleri kaynaklı swap benzeri adımlarla finansmana ise sıcak bakıyorlar.

TCMB’nin aldığı ilk tedbirlerden biri, zorunlu karşılıklar uygulamasında reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar

için yabancı para zorunlu karşılık oranlarında tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 5 puan indirime gitmesi

olmuştu.

TCMB bu yolla bankalara 5,1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite sağladı.

REESKONT KREDİSİNDE GERİ ÖDEMELER ERTELENMİŞTİ

Öte yandan banka rezerv artışlarında en büyük kaynağı olan reeskont kredisi geri ödemelerine ötelemeye gitti. TCMB 18 Mart-30 Haziran arasında vadesi gelecek şekilde toplam 7,6 milyar dolar karşılığı kadar reeskont kredisi geri ödemesini erteleme hakkı getirdi.

İlgili tutar erteleme olması nedeniyle rezervlerde kalıcı düşüşe neden olmuyor ancak TCMB’nin bu kanaldan rezerv

artışlarını ileri bir döneme öteliyor.

KAMU BANKALARINDAN BİR BUÇUK YILDA 60 MİLYAR DOLARI AŞAN SATIŞ

TCMB’nin geçen yıldan beri swap ile sağladığı dövize karşın rezervlerindeki düşüşte bir diğer belirleyici etken ise kamunun

artan döviz arzı. Bankacıların hesaplamalarına göre 2019’un tamamında 30 milyar doları aşan kamunun döviz arzı bu yıl ilk çeyrekte 30 milyar doları aşmış durumda.

İlgili veriler bankacılar tarafından ancak gecikmeli olarak hesaplanabiliyor ve TCMB’nin uygulamaya aldığı swaplar bankanın kendi rezervlerinde azalış olmasına rağmen brüt rezervlerindeki düşüşü sınırlıyor. (REUTERS)