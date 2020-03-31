Merkez’in salgın önlemleri yeterli mi? Devamı gelecek mi?

TCMB Başkanı Murat Uysal’ın geçen haftaki “tüm politika araçlarını güçlü bir şekilde kullanacak” şeklindeki ifadesi TCMB’nin faiz indirimlerini de içeren daha fazla tedbir alabileceğine yönelik beklenti yaratan en güçlü açıklaması oldu.

TCMB Başkan Yardımcısı Özbaş ise hafta sonu yaptığı açıklamada bankanın etkili bir araç seti olduğunu, bunu kullandıklarını gerektikçe de kullanabileceklerini belirtti. Uysal TCMB’ye başkan olarak atandığında beri 1,425 puan faiz indirimine gitti.

Politika faizini %24’ten %9.75’e indirdi. Banka bu faiz indirimlerin neredeyse tamamını 2018 krizinin ardından başlayan resesyondan çıkış adına enflasyondaki düşüşün başlamasıyla atmaya başladı.

FAİZ İNDİRİMİ MESAJLARI YENİLENMEDİ

Enflasyondaki düşüşü “önden yüklemeli” indirimlerle yansıtan TCMB son dönemde indirimlerin sonuna geldiği mesajı veriyordu. Ancak banka son PPK toplantısında faiz indirimine gerekçe olarak “corona virüs etkisini sınırlamak” olarak değiştirdi ve faiz indirimlerinin sona gelindiği yönündeki mesajları ise yenilemedi.

Aksine gerekmesi halinde yeni indirimler için açık kapı bıraktı. Corona virüsün dünya genelinde insanları daha az temasla yaşamaya yönlendirmesi, aynı yöndeki hükümet sınırlamaları dünyada birçok ekonomiyi durma noktasına getirdi.

DİĞER ÜLKERLER NE YAPTI?

Kürsel merkez bankaları ve hükümetler ise bu dönemde trilyonlarca dolar destek paketi açıklıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faizi sıfıra kadar indirdi. Sınırsız tahvil alımına giden kapsamlı önlemler aldı, swap anlaşmalarını genişletti. Bunun ötesinde emsali görülmemiş bir adım da atarak kurumsal krediler için doğrudan destek vereceğini bile açıkladı.

Fed’in yanı sıra küresel bir çok merkez bankası da faiz indirimi ve genişleme adımına da gittiler. Merkez Bankası (TCMB) bu süreçte virüsün Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerini sınırlamak adına 2 gün erkene çekilmiş 100 baz puanlık faiz indirimi ile likidite, kredi akışı ve reeskont kredileri başta olmak üzere bir çok tedbiri hayata geçirdi.

TCMB 2 gün erkene çektiği toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizi %10.75’ten %9.75’e düşürdü. Banka reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkânları tanımıştı.

Bu kapsamda politika faizinin 150 bp altında %8.25 faiz oranı fonlama da yapılmaya başlanırken bunun sonucunda TCMB’nin ortalama fonlama maliyeti politika faizinin 50 baz puan altına %9.24 seviyesine gerilemiş durumda.

UYSAL: TÜM ARAÇLAR GÜÇLÜ KULLANILACAK

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal geçen hafta twiterdan yaptığı açıklamada, “Salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerini sınırlandırmak için faiz indirimi ile birlikte piyasanın likidite ihtiyacının karşılanması ve firmaların nakit akışının düzenlenmesi amacıyla tedbirler aldık… Veri ve haber akışına bağlı olarak finansal piyasaların ve aktarım mekanizmasının etkin çalışması için bankamız görev ve yetkileri çerçevesinde tüm politika araçlarını güçlü bir şekilde kullanacaktır” dedi.

Öte yandan TCMB son PPK toplantısında %8.2 olan yıl sonu enflasyon tahminini üzerindeki aşağı yönlü risklerin ciddi ölçüde arttığına da dikkat çekiyor. Corona virüs öncesi piyasanın enflasyon beklentisi ise %10 seviyesinde şekilleniyordu. Bu dönemde ise beklentiler aşağı revize ediliyor.

ŞOK ETKİSİ BEKLENİYOR

Merkez Bankası Başkan Yardımcı Oğuzhan Özbaş da hafta sonu yaptığı açıklamada, TCMB’nin elinde geniş ve etkili bir araç seti olduğunu, bunları güçlü ve hızlı bir şekilde kullandıklarını ve gerektikçe de kullanabileceklerini söyledi. Ekonomistler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisine de şok etkisi bekliyorlar. Beklentiler özellikle ikinci çeyreğin kötü geçeceği yönünde ancak virüsün ne kadar süre hayatı sınırlayacağı bilinmediğinden rakamsal revizyonlar için ise genel olarak beklemedeler.

JPMorgan’ın tahminine göre yılın ilk yarısında dünya genelindeki gayrisafi yurt içi hasıla yıllık bazda %10.5 düşecek.

Goldman Sachs ise yıl sonu TCMB politika faizini tahminini %8’e düşürmüştü. Türkiye’de ise ilk makro etkiler ihracat, işsizlik ve özellikle de turizmde görülmeye başladı.

Reuters’a bilgi veren bir yetkili, “Uygulanan ilk tedbirler likidite sıkıntısının yaşanmaması, nakit akışının teminine ve tabi ki sosyal etkilerin azaltılmasına odaklanan tedbirler. Tedbir ve teşvik anlamlarına dikkat gerekli. Bunlar yeniden büyüme sağlama amaçlı teşvikler değil. Şüphesiz tedbirlere yönelik adımların devamı ihtiyaç oldukça gelecektir. Teşvikler ise ancak sosyal tedbirlerin gevşetilmesiyle beraber uygulamaya alınacaktır” dedi.

VİRÜSÜN NE KADAR SÜRECEĞİ BELİRSİZ, Q3 İÇİN TAHMİN ZOR

Kredi Derecelendirme Kuruluşunda direktör olan ve Türkiye için baş analist olan Douglas Winslow Reuters’a yaptığı açıklamada, “Fitch’in bu haftanın ilerleyen günlerinde yayınlayacağı Küresel Ekonomik Görünümü kapsamında şu anda GSYH büyüme tahminlerimizi revize ediyoruz. Türkiye’de tecrit önlemleri göz önüne alındığında ikinci çeyrekte sert bir daralma olacağı açık, ancak virüsün ne ölçüde sınırlanacağını ve üçüncü çeyrekte faaliyetin bir miktar normalleşme olup olmayacağını öngörmek zor olacak” dedi ve ekledi:

“Türkiye’nin yüksek dış finansman gereksinimi, zayıf para politikası kredibilitesi ve mevcut durumda negatif reel faiz oranı, para politikasını daha fazla gevşetmesini sınırlayacağını düşünüyoruz. Ancak, daha fazla kur baskısı olmadığı yönünde işaretler var, Merkez Bankası daha fazla piyasa oynaklığı riski yaratabilecek büyük çaplı faiz indirimi için alan öngörüyor.” TL yılbaşından beri bakıldığında; ruble, peso, real ve rand ise kıyaslandığında daha iyi bir performans gösteriyor.

Bankacılar bu gelişmede kamunun artan döviz arzı ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün belirleyici olduğunu belirtiyorlar. Bankacıların yaptığı hesaplamalara göre kamunun döviz arzı geçen yıl 30 milyar dolar civarında oluştuktan sonra bu yıl ise 15 milyar doları aşmış durumda. TCMB’nin 100 baz puanlık faiz indiriminin de aralarında yer aldığı adımları sonucunda geçen hafta açıkladığı verilere göre brüt rezervleri 1 haftada 104 milyar dolardan 93.5 milyar dolara geriledi. Bu düşüşün 5 milyar dolarlık kısmı TCMB’nin ZK aracılığıyla döviz likiditesi serbest bırakmasından geldi. TCMB’nin adımlarının bazıları rezervleri doğrudan azaltıyor.

Reeskont kredilerinin ödemelerinin ötelenmesi ise dönemsel etkiler yaratıyor. Öte yandan yabancı yatırımcılar ise Türkiye’deki pozisyonlarını azaltmaya devam ediyor. Deutsche Bank’ın dikkat çektiği üzere yabancı yatırımcıların devlet tahvillerindeki payı tarihi düşük seviyeler olan %7’ye kadar geriledi. (REUTERS)