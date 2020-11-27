Merkez’in swap hariç net rezervi ekimde -48 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı “uluslararası rezervler ve döviz likiditesi” raporunu açıkladı. Buna göre, bankanın resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 84,5 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 12,4 artarak 40,8 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 0,8 artarak 42,1 milyar dolar oldu.

ÖDÜNÇ REZERV ORANI YÜZDE 80’İ AŞTI

Rapordaki çarpıcı veri ise TCMB’nin döviz ve altın swap yükümlülüğünün 62,9 milyar dolardan 66,9 milyar dolara yükselmesi oldu. Böylece, TCMB brüt rezervi içinde swapların, yani yurt içi ve yurt dışı bankalardan TL karşılığında belirli bir vade için ödünç alınan dövizlerin payı yüzde 80,6’ya yükseldi.

66,9 milyar dolarlık swap yükümlülüğünün, 15 milyar doları Katar Merkez Bankası, 1 milyar doları Çin Merkez Bankası ile yapılan swap işlemlerinden kaynaklanıyor. Yurt içi bankalarla yapılan swapların büyüklüğü ise 50,8 milyar dolar.

Ekim sonunda TCMB net rezervinin yani bankaların zorunlu karşılık olarak TCMB’de tuttuğu döviz ve altınlar brüt rezervden düşüldüğünde, 18,9 milyar dolar olduğu düşünülürse, swap hariç net rezerv -48 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezerv eylülde -45,9 milyar dolardı.

Rezerv kaybı, Türkiye ekonomisi için en büyük risk faktörlerinden biri olarak görülüyor.

Reuters ve Bloomberg, rezervlerdeki erimenin, ekonomi yönetimi değişiminde önemli rol oynadığını öne sürmüştü.