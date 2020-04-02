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Mersin Üniversitesi 28 sözleşmeli sağlık personeli alacak! İşte ilan detayları…

Mersin Üniversitesi, Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr aracılığıyla yayımladığı ilan ile 28 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu. Yayımlanan ilan ile başvuru şartları da belli oldu.

11:56 -
Haberler Ekonomi
Mersin Üniversitesi 28 sözleşmeli sağlık personeli alacak! İşte ilan detayları…

Mersin Üniversitesi’nden yapılan açıklamada; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 28 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.” denildi.

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