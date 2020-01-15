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Metal işçileri zam için miting yapacak

Bursa'da bulunan Renault, Bosch ve Tofaş fabrikalarında çalışan 100 bin işçi, yapılan yüzde 8'lik zammı protesto etmek için miting kararı aldı. Yüzde 26 zam talebi bulunan işçiler, üretimi yavaşlattı. İşçiler, 19 Ocak Pazar günü Bursa'da miting düzenleyecek.

Halil ATAŞ / Bursa
09:39 -
Haberler Ekonomi
Metal işçileri zam için miting yapacak

Türk Metal Sendikası öncülüğünde Bursa’daki Renault, Bosch ve Tofaş işçileri miting yapacak. Yüzde 26 zam talepleri bulunan ancak yüzde 8 zam alabilen işçiler, önce iş yavaşlattı, 19 Ocak Pazar günü de sahaya inecek.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bursa’da otomotiv sektöründe toplu sözleşme süreci henüz sonuçlanmadı. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) son görüşmelerde zam oranını yüzde 6’dan 8’e yükseltmişti.

SENDİKA YÜZDE 26 ZAM İSTİYOR

MESS, toplu sözleşme sürecinde yüzde 26 zam isteğini yinelerken, sosyal hakların da iyileştirilmesini istiyor. Bu süre de 2’nci 60 güne yani grev dönemine girildiğine dikkat çekildi.

100 BİN İŞÇİ MİTİNG DÜZENLEYECEK

İşçiler, Bursa'da 19 Ocak’ta Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın da katılacağı 100 bin kişilik miting düzenleyecek.

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Son güncelleme: 09:46 15.01.2020
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