Metal işçileri zam için miting yapacak

Türk Metal Sendikası öncülüğünde Bursa’daki Renault, Bosch ve Tofaş işçileri miting yapacak. Yüzde 26 zam talepleri bulunan ancak yüzde 8 zam alabilen işçiler, önce iş yavaşlattı, 19 Ocak Pazar günü de sahaya inecek.
Bursa’da otomotiv sektöründe toplu sözleşme süreci henüz sonuçlanmadı. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) son görüşmelerde zam oranını yüzde 6’dan 8’e yükseltmişti.
MESS, toplu sözleşme sürecinde yüzde 26 zam isteğini yinelerken, sosyal hakların da iyileştirilmesini istiyor. Bu süre de 2’nci 60 güne yani grev dönemine girildiğine dikkat çekildi.
İşçiler, Bursa'da 19 Ocak’ta Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın da katılacağı 100 bin kişilik miting düzenleyecek.