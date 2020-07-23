Metro Türkiye’de kurbanlık satışları başladı

Metro Türkiye, hayvan pazarlarındaki olası riskleri gözeterek ve salgın nedeniyle artırdığı hijyen ve güvenlik önlemleri doğrultusunda, 200 erkek dana ve 450 Balıkesir kıvırcık koç satışını 6 Temmuz itibarıyla başlattı.

Sınırlı sayıda kontenjanla hazırlanacak kurban etleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Alanya, Bodrum, Denizli, İzmit, Eskişehir, Kayseri, Konya mağazalarında hijyenik koşullarda kolilenmiş halde müşterilere sunulacak.

Metro Türkiye, kurbanlık fiyatlarını 1/7 hisseli erkek dana için KDV dâhil 2.650 TL, Coğrafi işaretli Balıkesir kıvırcık koç için ise KDV dâhil 1.650 TL olarak belirlerken, müşterilerine kartla yapılacak alışverişlerde 9 taksit imkanı sağlıyor.

Bayram namazı akabinde başlanacak kesim sonrasında, detaylı kontrol ve hijyen kriterlerinin eksiksiz yerine getirilmesinin ardından müşteriler kurbanlıkların yer aldığı kolileri bayramın 3'üncü ve 4'üncü günü mağazalardan alabilecek.