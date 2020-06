Mevcut sistemde çalışanlar kıdem tazminatlarını nasıl alacak?

Sendikaların büyük tepkisini çeken yeni kıdem tazminatı düzenlemesinde yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sendikaların hepsinin işçinin büyük hak kaybı yaşayacağını düşündüğü düzenlemede en fazla merak edilen noktalardan biri mevcut haliyle bir iş yerinde çalışan kişilerin kıdem tazminatının yeni düzenlemeden nasıl etkileneceği?

MEVCUT ÇALIŞANLAR BİRİNCİ FORMÜLDE KIDEM TAZMİNATINI NASIL ALACAK?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç bugünkü yazısının ilgili bölümünde mevcut iş yerinde çalışan kişilerin kıdem tazminatlarının kanun çıkana kadar eski sistemle hesaplanacağını kanun çıktıktan sonra ise üzerinde anlaşılan formüle göre yeni sistemden hesaplanacağını anlatıyor:

Örneğin, on yıldır bir fabrikada çalışmakta olan Teknisyen Mehmet, 2025 yılı sonunda işten ayrıldı diyelim. Birinci formül benimsenirse, teknisyen Mehmet 31 Aralık 2021 tarihine kadar olan 12 yıllık kıdem tazminatının karşılığı olarak her yıl için 30 gün üzerinden, sonraki 4 yıllık kıdem tazminatının karşılığı olarak da her yıl için 19 gün üzerinden hesaplanan kıdem tazminatını mevcut işverenden alacak. 1 Ocak 2022-31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki çalışmalarının karşılığı olarak her yıl için 11 günlük kıdem tazminatı ise fonda birikecek. Biriken bu tutarı emeklilik tarihinde alabilecek.

MEVCUT ÇALIŞANLAR İKİNCİ FORMÜLDE KIDEM TAZMİNATINI NASIL ALACAK?

İkinci formül benimsendiğinde ise Teknisyen Mehmet 31 Aralık 2021 tarihine kadar olan kıdem tazminatını aynı şekilde mevcut işverenden alacak. 1 Ocak 2022 tarihinden sonra fonda biriken parayı ise emekliliğinde alacak.

MEVCUT ÇALIŞANLAR YENİ SİSTEME GEÇMEK ZORUNDA MI?

Birinci formül benimsendiğinde mevcut çalışanlar 1 Ocak 2022 tarihinden sonra yeni sisteme geçecekler. İkinci formül benimsendiğinde ise mevcut çalışanlardan isteyen yeni sisteme girecek, isteyen eski sistemde devam edecek.

MEVCUT ÇALIŞANLAR YENİ İŞE GİRERSE FON SİSTEMİNE GİRMEK ZORUNDA MI?

Hangi formül uygulanırsa uygulansın, mevcut çalışanlar çalıştıkları işten ayrılıp yeni bir işe başladıklarında yeni sisteme tabi olacaklar.