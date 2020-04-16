Mevsimin ilk kirazı 400 TL’den çıktı

Manisa Sancaklı Bozköy Mahallesi’nde yaşayan üreticiler, sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek erkenci çeşit “Cristobalina” cinsi kirazları ağaçlardan topladı. Corona virüsü salgını nedeniyle çiftçiler bu yıl maske takıp hasat yaptı. Üretici Metin Koyuncu, tarlasından 15 kilo erkenci kiraz toplayıp pazara götürdü.

SOSYAL MESAFELİ SATIŞ

Sezonun ilk kirazını toplayan üreticiler ve alıcılar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek satış yapmaya özen gösterdi. Üretici Metin Koyuncu, sezonun ilk kirazı için bin lira fiyat istedi. Pazarlıkların ardından erkenci kirazın kilosu kiraz alıcısı İbrahim Bodur tarafından 400 liradan alındı.

Üreticilerin ve satıcıların corona virüsü salgını nedeniyle maske taktıkları görüldü. İbrahim Bodur, ilk satıştaki fiyatların sembolik olduğunu ve önümüzdeki günlerde fiyatların düşeceğini belirterek, “İlk kiraz olduğu için üreticimizi teşvik amaçlı böyle bir fiyat verdik. Gündemimizde virüs var, inşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Biz de elimizden geldiği kadar sosyal mesafeye, maske takmaya özen gösteriyoruz. İlk kiraz İstanbul'daki marketlerde satılacak. Rekolte ve kalite olarak bu yıl çok güzel. Meyvelerimizde bir sıkıntı yok. İnşallah dış pazarımız da güzel olur. Önümüzdeki günlerde tüketicinin kirazın kilosunu 15-20 lira civarında tüketebileceğini düşünüyoruz” dedi.

REKOLTE YÜKSEK

Kiraz hasadının geçen yıllarda daha erken yapıldığını, ancak bu yıl havaların daha serin olması nedeniyle hasadın geciktiğini kaydeden üretici Metin Koyuncu, rekoltenin bu yıl yüksek olduğunu ifade etti.

Koyuncu, “Kuzey Yarımküreni'nin ilk hasadını yaptık. Geçen yıl 14 Nisan'da ilk satışı yapmıştık. Bu kiraz ilk erkenci kiraz olarak geçer. Kuzey Yarımküre'nin en erken olan kiraz yeri burasıdır. Kiraz ilgi isteyen bir ağaçtır, bütün yıl boyunca çocuğumuz gibi ilgileniriz. Rekoltemiz bu sene oldukça yüksek. Ağaçlarımız güzel meyve tutumu yaptı” diye konuştu.

ERKENCİ KİRAZLAR İHRACATA GİDİYOR

İlk kirazların çıktığını, ancak tüketicinin sofrasına bol olan kirazların 15-20 gün sonra ulaşacağını dile getiren Koyuncu, “Erkenci kiraz çok fazla olmadığı için tamamıyla dışarıya ihraç ediliyor. Kirazlarımız geçen yıl Sudan, Katar, Çin, Almanya'ya gönderilmişti. Fakat bu yıl için Rusya, Almanya, İngiltere'ye bağlantıların yapıldığını biliyoruz. İç piyasada da diğer cins kirazlar çıktığında sofralarda bol şekilde gözükür. Corona virüsü salgınının ihracatı çok fazla etkilemeyeceği söyleniyor. Sosyal mesafe kuralları nedeniyle işçiler yan yana çalışamadığı için daha geniş alanlarda çalışması gerekir” dedi.

20 LİRADAN AŞAĞI DÜŞMESİN

Bir kilo kirazın maliyetinin 13 ile 15 lira arasında değiştiğini dile getiren Koyuncu, bu sene fiyatların yüksek olmasını beklediklerini dile getirdi.

Üretici Koyuncu şöyle konuştu; “Bir kilo kirazın iç piyasada 20 liradan aşağıya düşmemesi gerekir ki üretici para kazansın. İhracata giden kirazların kilosu geçen yıl 25-30 lira civarındaydı. İnşallah bu koronavirüs biter, fiyatlar yüksek olur. Biz ihracata giden kirazın 50 liradan aşağı inmemesini istiyoruz”

GÜBRE VE İŞÇİLİK PAHALI

Corona virüsü sebebiyle bu yıl kiraz üreticilerin büyük bir sıkıntı beklediğini dile getiren Koyuncu, rekoltenin bu yıl iyi olmasına karşın özellikle toplama konusunda işçi sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.

Üretici Koyuncu açıklamasında şunları dile getirdi; “Her yıl maliyetlerimiz artıyor. Gübre, mazot pahalı. Özellikle de bu yıl işçi ücretleri de pahalandı. Corona virüs dolayısıyla işçi bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bu yıl virüs sebebiyle bu işlerin nasıl yapılacağını bilmiyorum''