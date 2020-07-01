Microsoft mağazalarını kapatıyor

Tüm dünyada corona virüsü salgını nedeniyle kapanan mağazalar yavaş yavaş açılıyor. Ancak Microsoft, bu dönemde çok önemli bir karar aldı. Tech Crunch'ta yer alan habere göre teknoloji devi, fiziksel mağazalarını kalıcı olarak kapatmaya hazırlanıyor.

Şirket, sadece Washington, New York, Londra ve Sydney'deki mağazalarını açık tutacak. Ancak buralarda da dönüşüme gidilecek ve ‘deneyim mağazası' olacak. Buralarda ayrıca ürünlerin kullanımı ile ilgili müşterilere kurslar verilecek.

‘FİZİKSEL MAĞAZAYA GEREK OLMADIĞI KANITLANDI'



Kurumsal Başkan Yardımcısı David Porter yaptığı açıklamada, “Ürün portföyümüz genişledikçe, online satışlarımız arttı. Yetenekli ekibimiz, müşterilere ulaşmak için fiziksel bir mağazaya gerek olmadığını gösterdi. Microsoft, Windows ve Xbox mağazalarına yatırım yapmaya ve tüm dünyada 190 ülkede, 1.2 milyardan fazla kişiye ulaşmaya devam edecek ” ifadelerini kullandı.

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