Microsoft şimdilik TikTok’tan vazgeçti

Tiktok'un ABD operasyonlarını satın almayı düşünen Microsoft, başkan Trump'ın uygulamayı yasaklayacağına yönelik beyanatlarının ardından Çinli Bytedance ile görüşmeleri durdurdu.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre Microsoft yetkilileri Çin tarafına Beyaz Saray'ın uygulama hakkındaki görüşünün netleşmesini beklediklerini bildirdi.

Anlaşma hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağın aktardığına göre TikTok üzerindeki baskıdan kurtulmak için önümüzdeki üç yıl içinde ABD'de 10 bin kişiye istihdam sağlamayı planlıyordu. Uygulamanın sahibi ByteDance firmasının kurucusu Zhang Yiming de elindeki hisseleri satmaya hazırdı.

TRUMP: YASAKLAYACAĞIZ

Trump’ın ise uygulamanın ABD'li bir şirkete satılmasından ziyade yasaklanması konusunda görüş belirtmesi şimdilik görüşmelerin donmasına neden oldu.

Beyaz Saray'da TikTok'un yasaklanması veya satışı üzerine farklı görüşler olduğu ileri sürülüyor. ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun uygulamanın Microsoft'a satışı yönünde görüş belirttikleri bildiriliyor.

Başkan'ın ticaret danışmanı Peter Navarro'nun ise TikTok'un yasaklanması yönünde Trump'a tavsiyede bulunduğu ifade ediliyor. ABD yönetimi TikTok'u casus bir yazılım olarak görüyor ve vatandaşların cep telefonlarında bulunan bilgiler dahil olmak üzere pek çok kişisel veriyi doğrudan Çin hükümetine ilettiğini savunuyor.

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