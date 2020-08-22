Microsoft, yabancı hükümetlerle bulut anlaşması imzaladı

JEDI, ABD'nin kullanmaya hazırlandığı, tüm güvenlik sınıflandırma seviyelerinde bulut tabanlı bilgi işlem yapılmasını sağlayan bir bulut teknolojisi. JEDI sayesinde araçlar, tekrar senkronize olana kadar çevrimdışı bir şekilde çalışabiliyor. Pentagon, JEDI sözleşmesini 10 yılık anlaşmayla 10 milyar dolar karşılığında Microsoft'a vermişti.

CNBC'de yer alan habere göre Microsoft, ABD Savunma Bakanlığı için geliştirdiği bulut altyapı paketi için yabancı ülkelerle de anlaşmalar yaptı.

TRUMP HÜKÜMETİ İLE SIKI İLİŞKİ İÇİNDE

Haberde Microsoft ile Trump yönetiminin sıkı ilişkiler içinde olduğu vurgulandı. Şirketin, TikTok'un ABD bölümünü satın alma girişimlerinde bu ilişkinin büyük payı olduğu öne sürüldü. Microsoft CEO'su Satya Nadella, 2 Ağustos'ta bu konuyu görüşmek için Donald Trump ile bir araya gelmişti.

Microsoft'un, yurt dışındaki kamu sektörünün ihtiyaçlarını karşılayarak bulut altyapısını genişletmek istediği kaydedildi. Teknoloji devinin, başka ülkelerle imzaladığı anlaşmaları bu yıl bitmeden açıklamaya başlayacağı belirtildi.

Microsoft, konuyla ilgili doğrudan yorum yapmadı. Şirket sözcüsü, “40 yıldır dünya çapında hükümetlerle uzun süreli ve güvenilir bir temelde çalışıyoruz. Kamu çalışanlarını daha verimli hale getirmek, onları ihtiyaç duydukları modern araçlarla güçlendirmek, vatandaşlarla derinlemesine etkileşim kurmak isteyen devlet müşterilerimiz var” demekle yetindi.

ANLAŞMAYI KAPTIRAN AMAZON DAVA AÇTI

Amazon Web Services (AWS), hükümetin JEDI sözleşmesini Microsoft'a vermesiyle ilgili dava açmıştı. Şubat ayında yargıç Patricia Campbell-Smith, sözleşmenin yürürlüğe girmesini engelleyen bir karar verdi. Yargıç Campbell-Smith, nisan ayında ise Pentagon'dan, Microsoft ve Amazon'un JEDI sözleşmesine ilişkin tekliflerini yeniden gözden geçirmesini istedi. Bunun 16 Eylül'e kadar tamamlanması bekleniyor.

MICROSOFT İÇİN DIŞ PAZAR ÇOK ÖNEMLİ

Sektör araştırma şirketi IDC'ye göre 2019'da AWS, bulut altyapısı pazarının yüzde 47'sine hakimdi. Microsoft için bu oran yüzde 13. AWS'nin ikinci çeyrekte bulut teknolojisinden elde ettiği gelir 10.8 milyar dolarken, Microsoft, bulut servisi Azure'dan 5.9 milyar dolar kazandı.

Microsoft için uluslararası pazar çok daha önemli. Şirket, 2002 mali yılında gelirinin yüzde 71'ini ABD'deki müşterilerinden elde ederken, haziranda biten 2020 mali yılında bu oran yüzde 51'e geriledi.